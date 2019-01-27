儿赞好吃 盼与家人族人共尝‧巫裔妈妈为爱学做年糕 “妈，华人家庭做的年糕很好吃，那种黏中带甜的味道让我难以忘怀，你可以尝试学做，让我们一家人和其他马来同胞一起品尝吗？”

女儿奴鲁（右起）和姆尼拉一起帮忙妈妈傅芝雅阿末做年糕，享受亲子乐时光。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧巴生27日讯）“妈，华人家庭做的年糕很好吃，那种黏中带甜的味道让我难以忘怀，你可以尝试学做，让我们一家人和其他马来同胞一起品尝吗？”

广告

因为儿子阿都哈迪（27岁）的一句话，一名与家人于8年前从梳邦再也搬来加埔马来甘榜居住的巫裔妈妈傅芝雅阿末（55岁，家庭主妇）为了满足爱儿要求，欣然地向儿子同学的母亲和上网谷歌及看YouTube学做年糕，一切从母爱开始。

上网学会开启赚钱之路

岂料，经过3次的实验，年糕成品色香味不仅获得赞赏，甚至有人向她订购年糕，而且订单不断，开启了一条做年糕赚钱之路。

傅芝雅阿末说，她的丈夫阿末阿都拉是一名退休大学讲师（62岁），之前一家7口（包括5名子女）住在梳邦再也20多年；3年前丈夫退休后，卖掉梳邦再也的屋子，找到加埔马来甘榜的一块土地，于是买下来建屋定居，回归乡区生活。

她今日接受本报访问时指出，她的儿子大概于8年前，在一名华裔国中同学的住家拜年时尝过年糕后，念念不忘，一直要求她学做年糕。

促进种族间文化交流

广告

“看著儿子苦苦哀求下，我认为其实做年糕不只可以尝试新鲜玩意儿，还能促进种族之间的文化交流，于是在1年多前开始向儿子同学的母亲讨教，加上参考网络资料，慢慢地摸索起来。”

她表示，年糕做成后，儿子鉴定味道“过关”，并在丈夫的建议下，她们开始在脸书和Instagram开设户头“FAKuih Bakul”进行宣传，接受订单。她暂时只做原味和班兰口味的年糕，曾试做榴梿口味，但榴梿属季节性，所以不常做。350公克小年糕售价为11令吉，800公克大年糕售价22令吉，邮寄则另计。

已卖超过1000个大小年糕

她补充，在过去的一年，她的订单客户都是外地和外州的马来人，佳节生意特好，而且已卖超过1000个大小年糕，对自己的手艺也越来越有信心和满意；如今期盼可以开拓华人市场，帮补家用。

广告

做年糕拉近与儿女感情

傅芝雅阿末说，平时无论订单多或少她都会接，几乎每周都有生意，然后会多做几个供家人享用。

“一般上，马来人会直接将年糕蒸热吃，亦或夹杂芋头、番薯及木薯等，裹上面粉油炸做糕点，美味可口。”

儿女帮搅粉团增添欢乐

她指出，她做年糕的其中一个乐趣是，拉近与儿女之间的感情，因为每次儿女都会帮忙她搅拌粉团，过程中聊聊生活故事，增添欢笑声。

她表示，她和丈夫育有的5名子女（2男3女），年龄介于23至34岁，老大奴鲁和老二也是大学讲师，其余3人包括老么姆尼拉尚在念书，分别念大学和攻读硕士学位，可谓“高学识”家庭。

“做好的年糕，若普通收藏可耐3周，不过放冰箱冷藏就可耐1个月。做一次年糕要耗时15小时，因此对她而言，最佳的开工时间是上午9时至10时，然后夜晚就可蒸好年糕。”

傅芝雅阿末将班兰汁加入粉团搅拌，制作班兰口味年糕。（图：星洲日报）

冷藏的年糕从冰箱取出后，直接切块吃也美味。（图：星洲日报）

傅芝雅阿末的年糕订单越来越多，但她希望能够开拓华人市场。（图：星洲日报）