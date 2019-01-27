指遭性骚及留言轰炸·苏仪芳报警促查 马青劳勿区团团长苏仪芳声称上周一在金马仑让行动党槟州行政议员彭文宝签名反废死后，接着遭一名行动党党员在脸书性骚扰及留言轰炸，她不堪骚扰今早报警促展开调查。

苏仪芳（中）在杨文秀（左）以及黄妙琪陪同下向金马警方报案，要求调查网上性骚扰一事。（图：星洲日报）

（吉隆坡27日讯）马青劳勿区团团长苏仪芳声称上周一在金马仑让行动党槟州行政议员彭文宝签名反废死后，接着遭一名行动党党员在脸书性骚扰及留言轰炸，她不堪骚扰今早报警促展开调查。

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苏仪芳于今早10时，在登嘉楼马青团副团长黄妙琪以及柔佛巴西古当区马青党员杨文秀陪同下，到金马警局报案。

她指出，她昨日接到朋友的讯息，指有网民在脸书上发布一张截图，照片中男子是行动党党员洪翊傔，附上一个对话框写着“仪芳，有在吗？今晚有空吗？我订了酒店。你让我有了性幻想”，照片也标记了洪翊傔的脸书Aik Kean Ang，指对方在暗恋仪芳。

不排除假账号制造课题

她说，这张照片已构成性骚扰成份，所以她前来警局备案。

受询及该张截图是由一名脸书名称为Wong Yuan Sun的用户上传，她回应，她不排除有人使用假账号以及利用行动党党员制造课题。

另一方面，她表示，她上周一在金马仑补选活动时，让彭文宝签名反废死时，洪翊傔就站在前者旁边，他们还聊了几句。

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“不料对方昨天就在脸书发帖并标记我脸书账号名字，问我为何不接受他脸书加好友的请求，每日三餐问候我，并指出他知道我住家地址以及父亲名字。”

她说，对方也在脸书指责她当时身穿非政府组织的衣服，骗取彭文宝的签名废死，她相信对方因此作出这些攻击性的留言；对此，她强调，彭文宝当时是在了解废死一事下才签署的。

她说，由于担心个人及家人的安危，要求警方对此展开进一步调查；而警方指出，她可将报案纸交由大马通讯及多媒体委员会，调查是否存在性骚扰成份。

“对方以及他朋友也在我脸书写了很多暗示性的言论，我就当看不到，但是对于那张截图，我无法容忍所以报案。”

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该张截图的原图是洪翊傔昨早在金马仑相信参与助选活动时，站在该区马华服务中心前的照片，帖文内容是“哈咯，亲爱的马华。

今天选举了，现在几点了为什么还没开门咧？”，像是讥讽马华的效率，又遭网民Wong Yuan Sun恶搞。

Aik Kean Ang昨早在脸书发帖，指仪芳迟迟不回应脸书加好友的请求，让他很心疼。帖文内容也指仪芳当天穿非政府组织衣服骗彭文宝签名时，他也在场，并称赞仪芳美貌与智慧并重。

张孳璘：性骚卑鄙无耻

“行动党须采行动”

另一方面，马青副总团长张孳璘在文告中强烈谴责名为Aik Kean Ang的社交媒体用户，在网络上对苏仪芳展开性骚扰和人身攻击，是极为卑鄙和无耻的行为。根据资料显示，Aik KeanAng是行动党社青团活跃党员，因此行动党必须针对其卑劣行为，表达立场并采取行动。

他说，若行动党不采取行动，就是在纵容、默许对方的卑劣行为。

他表示，苏仪芳已针对有关事件向警方报案，马青总团将成为苏仪芳的强大后盾，并提供全力支援，确保有关人士为其行为负上责任，并受到应有的惩罚。