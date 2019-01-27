河边起获手脚头颅未寻获·警重返现场寻线索 昨午在双溪毛糯甘榜河边发现的男女残尸，头颅仍未寻获，警方今天重返现场搜查更多线索。

（八打灵再也27日讯）昨午在双溪毛糯甘榜河边发现的男女残尸，头颅仍未寻获，警方今天重返现场搜查更多线索。

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双溪毛糯警区主任莎法阿顿警监受询时指出，警方昨天在河边一共起获3个塑料袋，其中2个分装男女死者的身体部份，另一袋则装着一只脚和2只手。

她也说，剖验程序仍在进行中，因此尚不能确定发现的两手一脚，是属于男尸或女尸，而两名死者的头颅也未寻获。

莎法阿顿说，警方正在调查这起案件，尚未有任何进展，因此今天下午将重回现场，并召来警犬及蛙人以寻找更多有助于破案的线索。

民众闻臭揭发命案

据知，每日经过案发河边的民众已闻臭3天才揭发命案，尸体被发现的位置距离马路约50公尺，分装在3个黑色塑料袋，但袋子相信因尸体腐烂膨胀而破裂。

这对身份不明的男女相信遭人谋杀弃尸2周后，于昨天下午3时30分，在双溪毛糯Desa Coalfields的甘榜河边被人发现。

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2具尸体遭人肢解，其中一具是腰部以下至膝盖，另一具则仅是身体躯干，警方相信凶手在他处杀人后分尸，再将尸体装袋丢到河里，并已将此案列为谋杀案处理。