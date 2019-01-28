沙兽医局：与彭法令不同·虐杀吃猫狗都犯法 （亚庇27日讯）沙巴州兽医局总监李亚光医生警告，在2015年沙巴动物福利法令下，人们不得食用狗和猫，屠杀和虐待狗猫也是违法行为。

（亚庇27日讯）沙巴州兽医局总监李亚光医生警告，在2015年沙巴动物福利法令下，人们不得食用狗和猫，屠杀和虐待狗猫也是违法行为。

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遵循沙动物福利法令

李亚光今日接受本报访问时强调，本州在2015年杪通过的2015年沙巴动物福利法令，与彭亨州兽医局采用的法令截然不同，在沙巴狗猫是被禁止食用的。

他指出，除了不得屠杀和食用狗猫，残忍对待动物包括殴打、踢、折磨、惊吓动物等也是违法行为，一旦罪名成立，可在2015年沙巴动物福利法令下被判3年监禁或罚款不超过10万令吉，或两者兼施。

“除非狗猫无法治愈，罹患传染病及重症，在兽医批准之下，才可执行人道处理（安乐死）。”

事缘彭亨州日前发生马中关丹产业园中国籍员工在工厂内杀狗和吃狗事件，引起网民大力谴责。

彭亨兽医局作出回应时指出，根据动物福利法令，任何屠杀动物的行为都是被禁止的，但如果是为了食用，有关屠狗行为并不属于违法，因此当局不能对涉及者进行提控，他们并没有犯法。

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向兽医局投报可疑者

受询及沙巴兽医局会否担心州内出现类似的事件，李亚光认为本地民众有责任共同监督，在发现可疑迹象时，及时劝告或向兽医局投报。

他表示，各公司管理层尤其聘用外劳的公司，更有必要教育和提醒员工，让他们了解在沙巴不得食用狗猫。

“州兽医局不会主动发出通知信函给私人公司，我们向来有主办巡回活动，也有透过报章媒体，以提高公众防止虐待动物的意识。”

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防虐动物协会：想吃就杀？

彭有必要检讨法令

亚庇防止虐待动物协会（SPCA KK）对彭亨州兽医局发表的“为吃狗肉杀狗不违法”言论感到震惊，并认为该州有必要重新检讨动物福利法令。

庇防虐动物协会筹款主任钟晓婷指出，有关法令存有很大问题与漏洞，也会带来更大的灾难，或许造成很多人假借此法令伤害和虐待狗猫。

“如果要食用就可以屠杀狗，那饲主申请了狗牌之后，以后随时可以把狗打死和煮来吃？”

“我们不知道人们杀狗的真正动机是什么，该法令可成为虐杀狗只的借口，不但违反了保护动物的宗旨，也显示大马是不文明的国家。”

铁锤敲头杀狗 残忍

钟晓婷今日连同其他志工在我格商场进行为流浪动物筹款新春义卖，受访时这么表示。

她也说，根据报导，马中关丹产业园中国籍员工是以铁锤敲头把黑狗打死，屠杀方式相当残忍。

本地曾有6吃狗案

钟晓婷指出亚庇防虐动物协会在本地处理过大约6宗吃狗案件，主要涉及印尼外劳，也有供应狗肉的餐厅。

她表示，该会所调查的每宗案件，都获得沙巴兽医局执法人员参与。