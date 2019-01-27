乘客有体臭被赶下机？ 美国密歇根州一对夫妇带同其19个月大女儿，上周三（23日）登上美国航空公司的客机，准备从迈阿密返回底特律。其后，疑有机上乘客投诉他们散发体臭，令一家3口最终被赶下机。事主一家坚称自己并无体味，甚至找来途人确认；他们认为被赶下机是另有原因，要求航空公司解释。

（图：互联网）

（美国‧密歇根21日讯）美国密歇根州一对夫妇带同其19个月大女儿，上周三（23日）登上美国航空公司的客机，准备从迈阿密返回底特律。其后，疑有机上乘客投诉他们散发体臭，令一家3口最终被赶下机。事主一家坚称自己并无体味，甚至找来途人确认；他们认为被赶下机是另有原因，要求航空公司解释。

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男子阿德勒（右一）一家在度假后，登上编号AA1023的客机准备返家。但在飞机起飞前，机组人员将阿德勒一家请离客机，并在关闸后向他们表示，由于有乘客投诉他们发出臭味，所以不能让他们登机。

阿德勒一家被赶回机场后，妻子珍妮向途人询问自己身上是否有体味。她声称，途人均指他们身上没有异味，并对事件感惊讶。阿德勒坚信航空公司将他们赶下机是另有原因，要求对方告知真相。

美国航空事后确认有乘客作出有关投诉。