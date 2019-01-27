独游刁曼岛失踪4天·搜索队续寻背包客 芬兰男背包客尼基汀在刁曼岛独游失踪4天仍未寻获，执法单位的搜索队今早兵分两路到甘榜云顶和瀑布区等，进行更大面积的搜索。

搜索队共22人，还有警犬队继续进行更大规模的搜索。

（关丹27日讯）芬兰男背包客尼基汀在刁曼岛独游失踪4天仍未寻获，执法单位的搜索队今早兵分两路到甘榜云顶和瀑布区等，进行更大面积的搜索。

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搜索队于今早8时进行一轮汇报后，2小队分别以阿斯兰哈金和阿旺为首，共22人分别以森林步道路线进入甘榜云顶，及岛屿中央大约3公里的马柳山瀑布（Motherwillow）进入加影山（Gunung Kajang）丛林区。

警犬队加入搜索阵容

彭亨消防及拯救局副局长莫哈末沙尼今指出，除了消拯人员派出消防犬单位（K9）外，警方也派出警犬部队加入搜索阵容，两队单位警犬会于11时从丰盛港出发，预料下午2时抵达刁曼岛。

“在警犬队到达后，我们从失踪者最初居住的地方甘榜巴耶，即昨午1时50分向刁曼岛警局投报的本地居民占沙里的住所开始搜索。”

他说，占沙里指称在岛上认识尼基汀后，邀请他到家中居住，并打算在侍应工作下班后，带尼基汀到当地一个瀑布观光，岂料回到家中赫然发现尼基汀不在家，但他的随身物品却没带走。

搜索人员在丛林区找寻失踪者。（图：星洲日报）

曾有3游客刁曼岛失踪

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根据过往的报道显示，在刁曼岛失踪的游客还有数例。2014年6月4日，英国34岁男子盖勒亨特利（Gareth Huntley）在该岛上失踪，警察连日搜查后，最终在甘榜朱阿勒（Kg.Juara）距离他下榻的度假村约500公尺处发现一具尸体，并证实为亨特。

同年9月，24岁法籍旅客劳伦特（Jerome Philippe Laurent）浮潜时失踪，经警方搜寻后，在他浮浅约300公尺的海域上发现遗体。

2011年5月，一名30岁的法国女游客史蒂芬妮弗瑞在刁曼岛旅游时失踪，其尸体3个月后在一座深10尺的洞穴内被发现，当时死者的遗体已经呈干尸状态，手脚被凶徒以水管捆绑。