光顾头牌男公关‧需千万资产 上海高级娱乐场所白马会所的一名28岁男公关，早前获女客人赠送28件厚礼贺寿，惹来女客人的丈夫打烂醋埕，登门把男公关的腿打断，会所更因此被查封。事件引起网民热议，有前员工更大爆会所内鲜为人知的一面。

（图：互联网）

（中国‧上海27日讯）上海高级娱乐场所白马会所的一名28岁男公关，早前获女客人赠送28件厚礼贺寿，惹来女客人的丈夫打烂醋埕，登门把男公关的腿打断，会所更因此被查封。事件引起网民热议，有前员工更大爆会所内鲜为人知的一面。

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涉事的白马会所位处静安区，属上海最繁华地段，周边都是商业区。会所内部面积达17000呎，设有19间顶级VIP包厢，装修奢华，每间包厢都有不同的装修风格，更有消息指不时有明星光顾。

白马会所去年在其微博发布过一则招聘启事，称因队伍拓展，急聘大量商务男模特儿，要求身高在1.8公尺以上，“形象必须要帅，穿著时尚、前衞”，而工作内容则写明“单纯陪女客人聊天喝酒，不带半点违法活动，小费最低1000元（人民币，下同）起”。

有会所前员工透露，网传的富婆赠礼过生日一事是真的，亦有男公关收过更贵重的礼物，而且会所内员工清一色是男性，只会为女性客人提供服务。对于网传女客如到会所消费，“十几万只能开个枱，找头牌陪侍要有房有车，资产2000万以上”，爆料者指会所消费水平的确十分高，与此描述差不多。