国际残奥会：禁以色列选手参赛‧撤大马世残泳赛主办权 国际残奥会会长帕尔逊斯通过文告表示，所有世界锦标赛必须开放给所有符合条件的运动员和国家，让选手可安全地竞赛，不受歧视。

（英國‧倫敦27日讯）由于马来西亚禁止以色列选手前来参赛，国际残障奥运委员会决定取消大马7月29日至8月4日在砂拉越举行的世界残障游泳赛主办资格。

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国际残奥会会长帕尔逊斯通过文告表示，所有世界锦标赛必须开放给所有符合条件的运动员和国家，让选手可安全地竞赛，不受歧视。

寻新主办方

“当一个东道国出于政治原因排除某个国家的运动员时，我们别无选择，只能寻找新的锦标赛主办方。”

国际残奥会今日是在经过伦敦举行的会议后，做出取消大马游泳世残赛举办权的宣布。

2019年世界残障游泳赛是2020年东京残障奥运会的入选赛之一，但大马赛事组委会禁止以色列运动员来马参赛；首相敦马哈迪早前也强调，大马不会举办任何涉及来自犹太国家的体育赛事。

对于大马的这项决定，以色列给予反击，称禁止该国运动员参赛是个“耻辱”决策，并表示这样做已经完全违反了奥林比克的精神，因此提出上诉要求更换本届游泳世残赛的比赛场地。当时以色列有关当局说：“我们促请国际残奥会修正这项错误的决定或更换赛事地点。”

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最终，国际残奥会取消了大马的主办权，并表示会寻找新的游泳世残赛主办国，并设法将赛事维持在同样的竞赛日期与规则，以便不耽误各国选手的备战情况。