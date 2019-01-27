4世冠1奥运金牌已足够完美‧莉莉雅娜告别战憾负 在星期日（17日）出席特别退役仪式的莉莉雅娜含泪告别24年羽球生涯，她在职业生涯最后一场比赛联手老搭档旦都威在自家门口以21比19、19比21、16比21不敌中国世界第一郑思维与黄雅琼，无缘以冠军画下完美句点，但她四夺世界冠军和拥有一枚奥运金牌已足够传奇。

（图：新华社）

在星期日（17日）出席特别退役仪式的莉莉雅娜含泪告别24年羽球生涯，她在职业生涯最后一场比赛联手老搭档旦都威在自家门口以21比19、19比21、16比21不敌中国世界第一郑思维与黄雅琼，无缘以冠军画下完美句点，但她四夺世界冠军和拥有一枚奥运金牌已足够传奇。

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卫冕冠军郑思维与黄雅琼是中国队在决赛的唯一代表，他们成功拿下中国队唯一一冠。

安东森一黑到底勇挫桃田

男单决赛引人瞩目，丹麦21岁新星安东森一黑到底，他在无教练指导下爆冷以21比16、14比21、21比16勇挫日本世界第一兼世界冠军桃田贤斗，拿下生涯首个超级500赛冠军。

桃田则未能以新赛季首冠一洗大马大师赛首圈出局的闷气，对后者3连胜的不败金身亦告破。

马琳大领先下因伤退赛

另外，西班牙球后马琳女单决赛首局以10比4领先时因伤退赛，让印度名将赛娜轻松夺冠。马琳是在9比3时跳起压球，右脚落地时不慎受伤，她随即倒地不起，虽然随后继续比赛，但最终不能支撑退赛，并一度担心伤势而流下眼泪。

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在率先进行的女双决赛中，日本女双又一次展现恐怖的统治力，奥运金牌得主松友美佐纪与高桥礼华以21比19、21比15击败韩国组合金昭映与孔熙容，蝉联冠军。

东道主印尼在魔鬼士纳央球馆已提早确保男双冠军，世界排名的第一卫冕冠军马古斯与凯文桑加亚不留情面以21比17、21比11速胜状态回勇的两届前世界冠军莫哈末阿山与亨德拉。