鉴定天灾黑区·沙建永久收容中心 （亚庇27日讯）州政府将在数个地区建设永久性质的收容中心，以便在发生任何天灾尤其是水灾时，灾民有容身之所。

（亚庇27日讯）州政府将在数个地区建设永久性质的收容中心，以便在发生任何天灾尤其是水灾时，灾民有容身之所。

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借用学校影响建筑结构

首长拿督斯里沙菲益披露，建立灾民收容中心也是民兴党在第14届大选宣言中其中一项承诺，因此他已要求州秘书拿督哈欣拜占展开相关的鉴定地段工作，以落实上述措施，特别是锁定在经常发生水灾的地区。

“我不要每次发生水灾的时候，当局要寻觅地方来安置灾黎，特别是借用学校礼堂。”

沙菲益指出，这将会影响学校的建筑结构，因为这些被当作临时疏散中心的学校不完全是由洋灰建造，因此建设永久性质的灾民收容中心势在必行。

沙菲益今日在沙巴足球总会2019年球员介绍及球衣推介仪式上致词时，这么表示。一同出席者有沙巴足球总会主席兼州基本设施发展部长拿督彼得安东尼、副首长兼贸易及工业部长马迪乌斯登敖及乡村发展部长拿督依温贝尼迪等。

他强调，这些灾民收容中心必须要有充足的设备，迎合各方面的需求。

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天灾委员会出动支援

沙菲益披露，沙巴天灾委员会已在昨日开始出动，前往哥打马鲁都视察水灾情况，并到当地临时疏散中心提供支援。

他指出，已经指示当地的人民代议士监督当地灾区情况，为灾民提供各方面的援助。