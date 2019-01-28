沙菲益：确保资产透明·官联公司通通重组 （亚庇27日讯）首长拿督斯里沙菲益表示，州政府必须重组所有官联公司的管理和行政架构，确保州政府能够掌握官联公司的资产下落。

（亚庇27日讯）首长拿督斯里沙菲益表示，州政府必须重组所有官联公司的管理和行政架构，确保州政府能够掌握官联公司的资产下落。

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他强调，这项重组是为了确保官联公司财务干净和杜绝纰漏，重新回到发展正轨上。

“我们需要弄清楚他们的管理状况，不仅仅是Benta Wawasan（BWSB）而已，还有华里山资产（Warisan Harta）、沙巴基金局及其他官联公司，过去他们名下有很多资产，但现在我们却不知道这些资产的下落。”

沙菲益也是州财政部长。他今日为沙巴足球总会推介新一季球衣和球员后，接受记者访问时，这么表示。

他说，州政府将会加倍关注官联公司的问题，确保财务更透明化和杜绝舞弊事件，借此提高这些公司及州政府的收入。

“不是每个官联公司都有问题，只是缺乏良好的行政管理。”

沙菲益受询及沙巴基金局集团投资臂膀，英诺派斯机构的独资子公司BWSB获得前朝政府拨出斗湖15万公顷土地，至今仅剩下4万公顷，其中2万5000公顷已种油棕。

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这家公司也获得前州政府拨款7亿5000万令吉，如今剩下3000万令吉。

沙菲益强调，他不希望州政府官联公司隐瞒任何纰漏，如果有过错，公众有知情权。