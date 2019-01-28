犀牛队招外援·沙要晋级马超足联赛 （亚庇27日讯）沙巴足球总会仍在物色有资质的足球员，强化沙巴犀牛队综合实力，出征2019年首要联赛。

首长沙菲益（左四）为沙巴足球总会主持2019年球员介绍及球衣推介仪式。右五为沙巴足球总会主席兼州基本设施发展部长彼得安东尼。

（亚庇27日讯）沙巴足球总会仍在物色有资质的足球员，强化沙巴犀牛队综合实力，出征2019年首要联赛。

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会长拿督彼得安东尼披露，当局目前仍未签下来自外国的足将，不过已有韩国的足将进入面试阶段，预计还有其他国家如巴西及印尼的足将也会申请面试。

他指出，沙足总和教练经过深入讨论后，将在近期内宣布外援录取名单。

“引进外援牵涉很大的经费，与其同时，我们会录取有资质的本地足将。”

也是州基本设施发展部长的彼得安东尼强调，当局放眼犀牛队在今年首要联赛突围而出，以第一或第二排名晋级大马超级联赛。

他是今日在沙巴足球总会2019年球员介绍及球衣推介仪式后，接受记者访问时，这么表示。推介礼主宾为首长拿督斯里沙菲益。

沙菲益呼吁沙巴足球总会新的管理层，除了确保妥善管理沙足总的经费之外，也必须以球员的福利为先。

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他强调，州政府将会持续为沙足总提供财援，希望足总大力推广沙巴足球运动风气，为本州培养更多州脚甚至国脚。