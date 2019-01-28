澳网·3比0横扫纳达尔·佐科维治成就7冠王 头号种子佐科维治与西班牙球王纳达尔之间的男单巅峰决赛在星期日如期上演，但即使强大如纳达尔也敌不过岁月和伤愈复出的不佳状态，这场对决最终呈现一面倒局面，仅耗时2小时4分钟就分出了胜负，佐科维治以6比3、6比2、6比3完胜纳达尔，再次笑到最后。

佐科维治在澳网男单决赛以3比赛横扫纳达尔，第7次在墨尔本封王，同时将生涯大满贯冠军数量增加至15个，独居历史第3位。（图：法新社）

（墨尔本27日综合电）塞尔维亚球王佐科维治以毫无争议的统治力在福地澳网第7次封王！

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头号种子佐科维治与西班牙球王纳达尔之间的男单巅峰决赛在星期日如期上演，但即使强大如纳达尔也敌不过岁月和伤愈复出的不佳状态，这场对决最终呈现一面倒局面，仅耗时2小时4分钟就分出了胜负，佐科维治以6比3、6比2、6比3完胜纳达尔，再次笑到最后。

7进澳网决赛全胜

这是佐科维治的第7座澳网挑战者冠军奖杯，超越瑞士天王费德勒和澳网名宿罗伊埃默森的6冠，创造赛事新纪录，成为史上首位7夺男单冠军的球员。

这也是佐科维治第15个大满贯冠军，自去年温网和美网之后实现跨年大满贯3连冠，豪取大满贯赛场的21连胜，为当今男子网坛风头最强劲的选手。

在佐科维治夺得的15个大满贯冠军中，将近半数，即7个来自澳网。墨尔本是其福地，他在这里7次打入决赛均最终夺冠，胜率达到惊人的100%。这一成绩傲居男球员历史最佳，与美国球后“小威”塞莉娜．威廉斯并列为史上第一。

大满贯第15冠历史第3位

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大满贯冠军总数达到15个，佐科维治也超越美国前球王森柏斯的14冠，如今在公开赛时代大满贯男单冠军数仅次于费德勒的20个和纳达尔的17个，独占排名榜第3位。

曾在2009年夺得唯一一个澳网冠军的纳达尔，已在墨尔本公园的男单决赛中连输4次，也在最近8次硬地赛事面对佐科维治时全败。在双方的第53次交手中，佐科维治也以28胜25负再次拉开差距。

纳达尔在迄今输掉的8场大满贯男单决赛中，首次未能拿下一盘，以0比3落败。

佐科：纳达尔展现斗志和韧劲

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佐科维治赛后在颁奖礼上说：“纳达尔，很高兴你能从伤病中恢复过来，你在生涯中经历过一些重大的伤病，但你用实际表现向我们证明了你的斗志和韧劲。”

“我在12个月前也经历了手术，今天能站在这里，能够连夺3个大满贯，真是不可思议，我不知道该说什么。我要感谢我的团队，支持我。瓦伊达（佐科维治的教练），谢谢你的回归。”

“希望我的妻子和儿女在看比赛，至少他们在赛前说会看的。能有家人与你分享，奖杯更有意义。还有我的弟弟和我的父母，他们牺牲了很多，让我能实现梦想。这些始终提醒我，一切都不是理所当然的。我迫不及待想要明年重返这里。”