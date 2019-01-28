『不影响基层结构』·团结党无惧土团募兵 （亚庇27日讯）针对沙巴人民希望党主席拿督拉京奥津日前披露，民望党已开始对外派发由首相敦马哈迪领导的土团党的入党申请表格，为土团党招兵买马一事，沙巴团结党主席拿督斯里麦西慕表示确实有一小撮在野领袖，为了个人利益在做这件事。



（亚庇27日讯）针对沙巴人民希望党主席拿督拉京奥津日前披露，民望党已开始对外派发由首相敦马哈迪领导的土团党的入党申请表格，为土团党招兵买马一事，沙巴团结党主席拿督斯里麦西慕表示确实有一小撮在野领袖，为了个人利益在做这件事。

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他说，土团党也向团结党派发入党申请表格，有一些人离开团结党，但不足以对党基层带来威胁。他认为，党领袖和党员出走本属平常事。

麦西慕是率领该党领袖到加雅街周日市集向商贩人民拜早年后，接受记者访问时，如是说。

他说，该党会在过完农历新年后召开区部大会。他说，团结党会继续前进，因为人民对该党仍抱有很高期望。

团结联盟未注册

提到由团结党主导的沙巴团结联盟（GBS），麦西慕说自从沙巴巫统解散后，团结联盟目前只剩团结党和立新党，而这个政党结盟未申请注册。

他说，在前沙巴巫统的国州议员的地位或动向未明朗化前，团结联盟不需要被这个问题约束，而团结党要做的事是确保现有成员党继续展开合作，为来届大选或者可能出现的补选做好准备。

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他也重申该联盟的成员党必须是拥有人民代议士的政党。

麦西慕提醒，以民兴党为首的州政府在大选时只赢得29席，之后才凭靠国阵数名州议员跳槽而夺取州政权，并非真正受到人民委托。