金马仑补选国阵胜出·麦西慕：人民不满希盟·陈泓缣：马来右派崛起 （亚庇27日讯）沙巴团结党主席拿督斯里麦西慕认为，执政党候选人没法在金马仑国席补选中胜出，反映出人民不满希盟政府的施政表现。

（亚庇27日讯）沙巴团结党主席拿督斯里麦西慕认为，执政党候选人没法在金马仑国席补选中胜出，反映出人民不满希盟政府的施政表现。

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他认为，这场补选的结果，足以反映人民对希盟政府的不满，包括国家经济低迷、原产品价格受挫、政府发展计划停顿或取消等等。

他说，作为执政党的希盟占有优势，在这场补选中应该赢面更大，却败给国阵候选人，突显人民对希盟政府上台后的表现感到失望。

他说，国阵在金马仑补选的得票比509大选多，显示即使希盟做了政府，改投希盟的人反而减少。

麦西慕是今早率领该党领袖和拜年团队到加雅街周日市集，向商贩人民拜早年后，接受记者访问时，如是说。

国阵候选人南利在金马仑国席补选中，以3238张多数票当选，打败希盟候选人马诺佳兰及2名独立人士。南利获得1万2038票，马诺8800票。

新政府上台 问题恶化

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麦西慕认为，新政府上台后，沙巴面对的课题比西马更加糟糕，尤其是安全课题以及发放身份证件予外来人、各地频传火灾等，令人生疑。

他说，人民也对希盟执政以来未能一一兑现竞选承诺而抱怨。

他提醒背叛国阵，与民兴党共组州政府的民统党做好施政者的本份，倘若沙巴迎来补选，届时对方就会知道人民的心声。

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陈泓缣：动员机制影响力不足

民主行动党亚庇区国会议员陈泓缣表示，希盟行动党候选人失利于金马仑国席补选，与选民不满意希盟政府的施政表现无太大关系，而是巫统和伊斯兰党配票成功，用马来民族主义战略取胜。

他说，补选结果反映出种族和宗教因素发挥了影响选票的作用，而行动党必须承认本身在乡区包括原住民地区的动员机制和影响力的不足。

“我们要面对擅长于利用宗教和种族极端的马来右派，这种马来民族主义和政治伊斯兰化对新马来西亚的改革议程肯定没有好处，也没有出路。而行动党不能够和巫统及伊党比谁更马来人主义。”

他说，不仅仅这场补选，巫统伊党结盟的马来右派和城市中产阶层对希盟政府施政的严格要求及各种不满，也将成为行动党未来征战必须面对的考验。

他希望行动党和希盟领导层和部长从金马仑补选失败中看到马来民族极端主义现象，以及认真聆听人民的心声。

陈泓缣与该党路阳区州议员冯晋哲、里卡士区州议员陈历发、州主席拿督黄天发等人在金马仑补选竞选期间为该党候选人助选多日，集中火力争取原住民选票。

冯晋哲：国阵占主场优势

冯晋哲赞同陈泓缣的分析，认为今次选民不支持该党候选人，不全然因为不满希盟的施政，而是国阵在本身强区有资源、机制及多年行军作战经验的强处，加上上届投给伊党的逾3000票转投给国阵以及希盟战略不奏效，才会注成败选。

