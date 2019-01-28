百度与央视春晚合作·猪年抢红包8天大派11亿 中国搜寻引擎百度，近日拿下2019年与央视春晚的独家合作权，将在央视春晚发送19亿元人民币（约11.6亿令吉）红包，创下中国春晚红包历史新高纪录。

（中国·北京27日讯）中国民众在农历新年间，都爱守在电视机前看央视春晚，及拿着手机“抢红包”。中国搜寻引擎百度，近日拿下2019年与央视春晚的独家合作权，将在央视春晚发送19亿元人民币（约11.6亿令吉）红包，创下中国春晚红包历史新高纪录。

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报道指出，百度会在年三十晚（2月4日），视春晚播放时，百度将会分4轮发放合共9亿元（约5.4亿令吉）红包。在本月28日至2月4日期间，则会发放合共10亿元（约6.1亿令吉）红包。民众可透过百度手机app参与活动，领取红包。

央视近年都与互联网公司合作新春抢红包活动，央视春晚曾先后与微信、支付宝、淘宝合作过。

除了百度会发红包，支付宝也表示会在本月25日举行“集五福”活动，提供5亿元人民币（约3亿令吉）奖金给用户过新年。