北部水灾未好转·6县灾民增至2757人 （亚庇27日讯）沙巴北部水灾进入第二天，哥打马鲁都灾情未好转，该县12个临时疏散中心仍有新的灾民涌入，人数达到2757人，受灾户789个。

州天灾管理委员会主席哈欣拜占（中）周日一早视察作为临时疏散中心的古打毛律敦赛益民众会堂的情况。

（亚庇27日讯）沙巴北部水灾进入第二天，哥打马鲁都灾情未好转，该县12个临时疏散中心仍有新的灾民涌入，人数达到2757人，受灾户789个。

广告

除了哥打马鲁都以外，北部的古打毛律、必打士和马东贡支县沦为灾区，新的受灾县为内陆省实必丹和东部的拜丹支县和比鲁兰县。

州天灾管理委员会6个受灾县分布图显示，截至今晚8时，全州受灾户达到819个，灾民人数2867人。

在古打毛律和实必丹水灾于下午消退后，2县内的临时疏散中心已关闭，共19户38名灾户已返家。目前全州剩下16个疏散中心仍开放中。

拜丹灾民人数增加，目前共有22户83人安置在2个疏散中心。必打士2个疏散中心灾民人数保持在27人。马东贡惟一疏散中心仍收留24人。

根据州消防局文告，比鲁兰有25户104人安置在3个疏散中心。

州秘书兼州天灾管理委员会主席拿督哈欣拜占今日一大早北上，视察和听取灾情汇报。多名相关州部门部长、官员等也分别到各个疏散中心探望灾民。

广告

丹狄国中礼堂充作临时疏散中心，收容哥打马鲁都部分水灾灾民

情况不妙须停课

州教育及革新部长拿督尤索耶谷在马鲁都县天灾行动室听取汇报后表示，若水灾恶化，受影响的学校需要向县级天灾员会主席报告，确保学生安全至上。

他说，倘若县委主席觉得情况不妙，学校需要马上停课让学生离开。

广告

另一方面，州教育局米斯提琳受联时说，各受灾县教育处正在整理受到水灾影响和需要关闭的学校数目。

她说，该局会确保灾区学生的课业不会受到影响。

变电站淹水，哥打马鲁都2座甘榜电流;被迫中断

割断哥打马鲁都电供

沙巴电力有限公司发文告指出，为了防止意外发生，该公司暂时中断哥打马鲁都一些地区的电力供应。

文告指出该县数个地区的变电站浸泡在水中。截至今日下午5时，共有2个甘榜的电流被迫中断，影响84名用户。

沙电团队将和各单位一起密切留意灾情变化，应对各种灾害事件。

纳闽市区一片汪洋。

纳闽低洼区交通瘫痪

另外，亚庇岸外的纳闽联邦直辖区的多个低洼地区，昨晚迎来闪电水灾，包括市中心的商店街区、广场、美食中心和道路变成一片汪洋，水深至膝，交通一度完全瘫痪。

据了解，闪电水灾是在数小时强降雨后发生，多座甘榜和住宅区沦陷。

当地民众投诉排水沟堵塞未见当局疏通，大雨到来排放不及导致闪电水灾。