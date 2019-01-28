森林面积『支离破碎』· 沙云豹求存 （亚庇27日讯）动物研究专家指出，沙森林覆盖面积连通性不足，云豹生存受威胁。

婆罗洲云豹常出现在沙巴森林，一般上，每100平方公里的森林面积只会出现1至5只云豹。

（亚庇27日讯）动物研究专家指出，沙森林覆盖面积连通性不足，云豹生存受威胁。

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他们建议沙巴当局马上采取有效措施维护沙巴森林覆盖面积的连通性，为云豹创造理想生存环境。

爱在大面积森林区生存

达瑙基研究中心总监柏纳古逊博士今日指出，研究显示，生存在沙巴森林的云豹面临生存危机，因为沙巴森林覆盖面积因为人为活动而逐渐“碎化”。

他建议当局在“支离破碎”的森林区之间重新设立河岸走廊区及森林保留区，让这些森林区与大面积的主要森林区连通。

“有关建议已列入去年推出的云豹保护行计划书，预计将在华人新年后提交州内阁会议讨论。”

“研究人员为被捕捉的云豹戴上卫星环圈后释放，通过卫星追踪系统，深入研究云豹的生存环境及活动习性，他们发现云豹喜爱在大面积的森林区生存。”

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英国牛津大学野生动物保护单位负责人安德鲁博士指出，研究显示，婆罗洲云豹常出现在沙巴森林，一般上，每100平方公里的森林面积只会出现1至5只云豹。

来自英国牛津大学野生动物保护单位、英国卡迪夫大学、美国森林服务（UAS）、沙巴野生动物局及达瑙基朗研中心的多位动物研究专家携手合作，对所收集的信息与数据进行详细分析后，发现云豹的生存环境逐渐流失，因为不负任的人为活动破坏原始森林。

过去10年，沙巴野生动物局、达瑙基朗研究中心、英国牛津大学野生动物保护研究单位、蒙达纳大学以及莱布尼兹动物园学院携手合作，收集云豹在沙巴森林活动的信息。

这段期间，动物保护专家在数个受保护地区，包括克洛克山脉、斗湖山峰公园、踏缤野生动物保护区及马廖盆地采用相机陷阱拍摄在林间溜达的云豹，初步估计目前约有700头云豹在沙巴森林生存。

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