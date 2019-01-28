澳网·携手捷克女将称霸混双·34岁拉姆首度圆梦 赛会3号种子、捷克女将卡雷茨科娃与美国男将拉姆周六在澳网混双决赛以7比6（3）、6比1完胜澳洲本土外卡组合沙尔玛与史密斯，捧起了合作以来的第一座大满贯冠军奖杯。

捷克女将卡雷茨科娃（中左）与美国男将拉姆（中右）周六在澳网混双决赛完胜澳洲本土外卡组合沙尔玛与史密斯，捧起了合作以来的第一座大满贯冠军奖杯。（图：法新社）

（墨尔本27日综合电）赛会3号种子、捷克女将卡雷茨科娃与美国男将拉姆周六在澳网混双决赛以7比6（3）、6比1完胜澳洲本土外卡组合沙尔玛与史密斯，捧起了合作以来的第一座大满贯冠军奖杯。

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这是卡雷茨科娃的第3个大满贯双打冠军，去年她与同胞西尼亚科娃合作，获得了法网和温网的女双冠军；34岁的美国老将拉姆则是首次赢得大满贯冠军，此前他曾在2016年美网混双决赛屈居亚军。

赛季10场不败澳网封王

法组合成就男双全满贯

携年初多哈赛男双冠军来到澳网的法国组合赫柏特与马胡，在澳网延续赛季不败金身，他们星期日在男双决赛以6比4、7比6（1）力克东道主约翰皮尔斯与芬兰选手孔蒂宁封王。澳网夺冠后，赫柏特与马胡成为历史第8对成就男双全满贯壮举的组合。