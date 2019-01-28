封锦泉：未接通告·雇主无法缴外劳人头税 （山打根27日讯）山打根建造行主席封锦泉表示，由于政府在延长熟练外劳员工的人头税方面朝令夕改，有关当局至今仍未接获正式的通告办事，造成建造行雇主无法为拥有10年工作经验的熟练外劳员工缴付人头税，延长他们的工作准证，让雇主深感无奈。

山打根建造行会员子女奖励金得奖者与理事合影。次排左六为主席封锦泉。

（山打根27日讯）山打根建造行主席封锦泉表示，由于政府在延长熟练外劳员工的人头税方面朝令夕改，有关当局至今仍未接获正式的通告办事，造成建造行雇主无法为拥有10年工作经验的熟练外劳员工缴付人头税，延长他们的工作准证，让雇主深感无奈。

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他希望政府关注此项问题，毕竟有部分外劳的工作准证即将到期，让雇主及外劳感到忧愁。

封锦泉是于今早11时，在山打根建造行大厦举办的祭拜鲁班师母诞及派发会员子女奖励金活动上，这样表示。当日共有16名幼儿园至大学的会员子女获得奖励金。

“通货膨胀，最低薪金制等政策的施行，让各行各业雇主吃不消，包括建造业，因此我希望新政府能够推动更多刺激经济增长的政策，让各行各业兴旺，惠及国民。”

封锦泉表示，许多人都误解该会只招收建造业人士，如装修业等，其实只要从事涉及建筑领域，包括五金业等，即可加入该会的大家庭。他呼吁更多同行加入该会，互相交流，扩大社交圈子。