委内瑞拉总统闹双包·民众无所适从 总统闹双包，让委国许多民众对于谁是真正领导者无所适从，论及谁才是总统时，答案也不尽相同。

（加拉加斯27日讯）总统闹双包，让委国许多民众对于谁是真正领导者无所适从，论及谁才是总统时，答案也不尽相同。

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法新社报道，轻松以对的摊贩业者贾西亚说：“太好了！我们国家什么都有两个：两个国会、两位总统。”

“我认为我们应该得个奖，不是吗？健力士世界纪录！”贾西亚说这番话时，正数着一天下来所攒的钱。这在几乎找不到现金的委国是很罕见的事，国际货币基金（IMF）预测，委国今年通膨将高达百分之1000万。

人民不知哪个才是真的

被问到谁才是委内瑞拉总统时，30岁的电脑科学家维拉回答：“很明显有两位，马杜罗和瓜伊多，但没人知道哪个才是真的。就法律上而言，是马杜罗，但国际承认的是瓜伊多。”

有些人甚至记不起相对年轻的国民议会领导人瓜伊多的名字。瓜伊多虽较不知名，仍有民众表示支持。一名受访者说，总统是“那位刚宣誓就任的绅士，大家说自行宣告的那位。我认为我们将给他一个机会”。

而委国人民在一片混乱中仍不减幽默。讽刺网站Chiguire Bipolar本周提问说：“如果我要拿总统开玩笑，该选哪一位？”

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委内瑞拉于2018年5月20日举行了总统选举。

许多选民抵制，称其不自由不公平。在任总统马杜罗以近70%的选票获胜，但选举结果在国内外都受到了挑战。

马杜罗于1月10日宣誓就任第二个六年任期。

1月23日，民主选举产生、由反对派控制的国民议会宣布马杜罗的统治是非法的。国会领导人瓜伊多援引宪法规定，宣布自己为临时总统，直到有新的选举。在上周，有数以万计民众上街要求马杜罗下台。

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美国、加拿大和一拉美国家迅速承认这位仅35岁的经济工程师领导的临时政府。自2013年领导委国并获得军方支持的马杜罗拒绝下台。

在马杜罗的统治下，委内瑞拉在经济和政治危机中陷入粮食短缺和日常抗议的混乱局面，这场危机已引发通货膨胀，超过200万委内瑞拉人民逃往国外。

委驻美使馆武官变节

国防部怒斥叛徒

马杜罗获得国防部长等8名将领的支持，不过，目前形势已出现一些转变。委内瑞拉驻美国最高军事特使席尔瓦上周六宣布与马杜罗切割，并呼吁“军中弟兄”支持瓜伊多为临时总统。他同时促军方成员不要武力镇压反对马杜罗的示威者，因为人民只是想改善生活。

席尔瓦其后接受记者电话访问时称，他不再承认马杜罗，并要求委内瑞拉举行自由和公平选举。

瓜伊多随后在推特上发帖表示欢迎席尔瓦的决定，并鼓励其他人效仿他的做法。

美国国家安全会议（NSC）发言人马奎斯则表示，席尔瓦的倒戈彰显的是“军人的角色是保护宪法秩序，而非维护独裁者及镇压公民，鼓励其他人效法”。

委内瑞拉国防部则在推特发文，形容席尔瓦是“懦夫”，并附上席尔瓦的照片，用红色字写上“叛徒”。