保守人士不满让步·骂特朗普“窝囊废” 美国联邦政府关门闹剧以总统特朗普让步暂时收场。不过，这不意味着他已放弃其建立围墙的计划。但他的妥协令遭到保守人士的抨击。部份强硬保守派支持者批评他“可悲”和“懦弱”。

（美国·华盛顿27日讯）美国联邦政府关门闹剧以总统特朗普让步暂时收场。不过，这不意味着他已放弃其建立围墙的计划。但他的妥协令遭到保守人士的抨击。部份强硬保守派支持者批评他“可悲”和“懦弱”。

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一些死忠则认为，特朗普此举情有可原，但他们强调，特朗普签署的最终预算法案的条款必须包括建设美墨围墙的经费。

特朗普上周五（25日）宣布决定后，媒体讥笑他“爬下墙”或被压垮，纽约各大报章称他为“屈服人”。保守派政论家安.库尔特更骂他“窝囊废”，是历来最软弱无能的总统。保守派新闻网站布莱巴特比较客气，称之为“对民主党人的短期投降”。

特朗普称未屈服于任何人

特朗普强调，他并未屈服于任何人。他也说，与民主党人的对峙远远还未结束。

他上周六发推文称：“我们将立即与民主党人展开谈判。预计很难达成协议，因为双方立场很强硬。我们在对话期间深切讨论了如何加强国家安全和边界的问题。我们将建立围墙！”

较早前，他发推文称：“我们不可能作出让步。这关乎数百万人的命运，却因政府关门受到重挫，如果在21天内没有达成协议，我们将卷土重来。”