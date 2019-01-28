澳洲北部洪水破纪录·乳牛漂到海上 澳洲东北部地区今天降下大雨，造成主要河流戴恩树河（Daintree River）打破118年来的洪水纪录，使得部份社区与外界隔绝、农民受困，还有乳牛被冲到海上。

（澳洲·凯恩斯27日讯）澳洲东北部地区今天降下大雨，造成主要河流戴恩树河（Daintree River）打破118年来的洪水纪录，使得部份社区与外界隔绝、农民受困，还有乳牛被冲到海上。

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被列入世界遗产的昆士兰省戴恩树河雨林24小时降雨量破300毫米，澳洲气象局说，戴恩树河水位上升到12.6公尺，是超过一世纪未曾见到的高度。地方当局警告，偏远地区部份居民可能会遭洪水围困数日。

道格拉斯港（Port Douglas）郡长里留（Julia Leu）告诉法新社，那些仍在家中的人会受困两天，电力及电话服务都中断。

澳洲热带地区居民虽已习惯重湿度季节，但最近暴雨中断了当地渡轮航线，而这是进出部份地区的唯一方式。同时，雨势也对农夫及牲口造成伤害。

带电线路落入洪水中，导致一户四口人家受困自己管理的农场。

当地报纸“每日新港报”（Newsport Daily）报道，平静农场（Tranquility）管理人与两名子女受困16小时后，国家紧急救难服务处（SES）直升机才有办法把他们救出。

另有居民跑到下游海滩帮助被洪水冲走的几只乳牛，可见有些乳牛在海上漂浮，或在海边松软沙地上挣扎跋涉。

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在国内许多地区经历气温屡破纪录的严酷热浪后，澳洲气象局表示，季风雨季情况不会很快减缓，本周据预测还将出现雷雨以及降雨。

（中央社．译者：侯文婷/核稿：林治平）