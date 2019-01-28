董教总推介华教新路向．309公祭林晃升．办千人华教行 由董总、教总及独大发起的“华教新路向”系列活动，规划为期2年的活动，全方位探索和打造未来华教发展新路向，准备掀起新一轮的华教运动，并订在3月9日举行林晃升公祭礼及千人华教行，为华教运动掀开序幕。

由董总、教总及独大发起的“华教新路向”系列活动，正式推介新标志。前排左起为吴建成、黄再兴、陈正锦、陈凯希、陈大锦、陈友信、陈清顺、彭忠良、罗志昌及谢立意。左图为“华教新路向”系列活动标志。（图：星洲日报）

（雪兰莪．加影27日讯）由董总、教总及独大发起的“华教新路向”系列活动，规划为期2年的活动，全方位探索和打造未来华教发展新路向，准备掀起新一轮的华教运动，并订在3月9日举行林晃升公祭礼及千人华教行，为华教运动掀开序幕。

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上述“华教新路向”系列活动，获得16个华团及组织响应，除了董总、教总和独大作为主办团体外，联办单位有华总、校友联总、留台联总、七大乡团协调委员会、马来西亚留华同学会及林连玉基金。

16华团组织响应

协办单位则有华社研究中心、马来西亚陈嘉庚基金、乡青总联、隆雪华堂、青团运、青运及大专青。

由董总署理主席陈友信担任主席的筹委会，今天在联办单位及筹委会成员陪同下召开新闻发布会，推出“华教新路向”大会标志。该标志是采用书法家杜书茂墨宝。

陈友信：规划3大目标

陈友信说，“华教新路向”顺应时代和政局的变迁，为未来的发展作出准备，不能让华教工作松懈，更重要让华教找到真正的价值及让更多人了解在大马长期推动的华教运动，是一项符合国情的爱国意义，培养更多人才。

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他说，筹委会也规划了3大目标，即1.开拓华教论述，为教育注入更大活动；2.结合各界力量，打造华教新格局及3.筹建一座综合培训中心，估计耗资2500万令吉。

他也提到，第一场序幕活动“林晃升公祭礼及千人华教行”，主要纪念林晃升对我国民族母语教育事业、推动民权运动卓越贡献，同时彰显其经历的时代所提出的华教大方向，紧紧贴着政局的变化及寻求对策，为华教发展奠下稳定基础。

他说，这场活动当天在士毛月富贵山庄举行，估计有1200至1500名参与华教行及公祭。

陈大锦：凝聚新力量

扩大华教发展

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董总主席陈大锦说，上述“华教新路向”系列活动，一呼百应，获得各华教和华团积极参与，凝聚新力量继续为华教未来更大格局的发展。

他希望这次两年的活动，能获得华社的共鸣，同时让其他友族了解华教的真正面貌。

罗志昌：标志设计别开生面

筹委会总策划罗志昌说，“华教新路向”标志采用别开生面的设计，其中“华教”二字用印章造型，借以表达出中华文化博大精深的意向。

他说，“华”字线条交叉处的圆形造型代表交通圈，字体白色线条代表道路，这意味华教在国内外新时局下需要迎向新时代的挑战，拓展新的论述。“教”字则右部以迈开大步的人形呈现，当中有一向上的箭头，代表教育必须与时并进，持续追求卓越。

他希望这两年的活动都能采用统一的大会标志。

陈亚才：11月办国际学术研讨会

马来西亚陈嘉庚基金文化中心秘书长兼筹委会委员陈亚才说，配合“华教新路向”系列活动，订在今年11月举行“国际学术研讨会”，邀请学者参与研讨。

他希望研讨会能为马来西亚教育及华教把脉与寻路、掌握国际教育理念与教育模式发展趋势及改革与优化马来西亚教育体制。

庄诒晶：教育大讲堂2年12场

马来西亚陈嘉庚基金文化中心执行长庄诒晶说，系列活动之一是“嘉庚教育大讲堂”，预定在两年内举行12场，即一年6场，其宗旨是开拓华教新论述，探讨教育发展趋势及提高社会对教育的关注。

出席者尚有筹委会顾问陈凯希、筹委会副主席黄再兴、陈清顺、筹委会副总策划彭忠良、吴建成、林泽民、筹委会副财政谢立意、征求组主任陈正锦、征求组副主任林进权、筹委会委员陈玉聪、萧志国、林键勋、李毅强、杨安泰、叶志华及杨才国。