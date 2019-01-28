印尼华裔富豪黄奕聪逝世·锺万学送花牌致意 印尼华裔富豪和印尼第一大财团金光集团创办人黄奕聪，上周六晚上在雅加达的家中去世，享年97岁。据报道，雅加达省长阿尼斯和刚出狱的前省长锺万学都送花牌前来致意。

（印尼·雅加达27日讯）印尼华裔富豪和印尼第一大财团金光集团创办人黄奕聪，上周六晚上在雅加达的家中去世，享年97岁。据报道，雅加达省长阿尼斯和刚出狱的前省长锺万学都送花牌前来致意。

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金光集团（Sinar Mas）董事经理甘迪透露，黄奕聪将于周六（2月2日）安葬于家族墓园。

根据福布斯去年12月发布的年度印尼50富豪榜显示，黄奕聪身家达86亿美元（约355亿令吉），在印尼富豪榜上排名第3，其家族亦在亚洲富豪家族榜排名第25。印尼首富是黄惠忠、黄惠祥兄弟，排名第二的是华裔蔡道平。

黄奕聪和妻子赖淑华育有6男2女。有指黄奕聪有数名妻妾，一些报道更指他有多达40个孩子。

1991年中，黄奕聪公开宣布自己退居第二线，并指定长子黄志源为金光集团首席接班人。

据报道，黄奕聪响应“一带一路”，黄志源同样是“一带一路”倡议的拥护者与实践者，曾先后引进中国企业在印尼建厂并助力中国企业进入印尼市场。

已是新加坡公民的老二黄鸿年早年受访时透露，其父亲常说：“印尼是我家族成长、创业、发达、赚钱的福地，有恩于我们，大难当前时，我们更应该不弃不离。”

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7岁随母从福建南渡印尼

黄奕聪于1923年在中国福建泉州的偏僻农村出世，7岁时随母亲南渡到印尼望加锡与父亲团聚。

印尼独立后，他开始经营椰油生意，并于1962年在首都雅加达创办经营进出口贸易“金光公司”，即金光集团的前身。

几年后，集团和林绍良的三林集团合股筹建比摩利椰油炼制厂，80年代初比摩利已成为印尼最大的食用油工厂，黄奕聪因而被称为“食油大王”之称。到了80年代末，集团纸业的收入占集团总收入的三分之一以上，黄奕聪更被誉“纸业大王”。

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金光集团如今在印尼有近38万名员工。在印尼，几乎人人都是金光集团产品的客户。黄奕聪家族拥有面积广大的棕油园，几乎是8个新加坡的面积，一年总产量达967万吨，提炼棕油计138万吨，从“地上到桌上”的各种各类半制成品。