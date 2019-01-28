白天：45年合作利惠人民．中马关系更大发展空间 中国驻马来西亚大使白天说，今年是中国和马来西亚建交45周年，两国在这近半个世纪以来，始终视彼此为亲密互信的邻居与真诚合作的伙伴，彼此共同经历了时间和风雨的考验，取得长足的发展。

白天（右）与马祖基一起鸣锣，启动纪念马中建交45周年系列活动。（图：星洲日报）

（吉隆坡27日讯）

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白天今晚出席中国大使馆举办的纪念中马建交45周年系列活动启动仪式暨己亥年新春招待会时说，2018年是极不平凡的一年，世界经历了动荡与变革，而马中两国的政府和人民始终凭着坚定的信念和勇气抓住机遇，在各自国家发展中取得令人瞩目的成就。

筹划各领域交流活动

他说，中马45年来的合作为两国人民带来实实在在的利益，而如今，两国关系进入新的历史时期，势必将迎来更大的发展空间。

“为了纪念中马建交45周年，大使馆筹划了涵盖经贸、人文和旅游等各领域的交流活动。我们希望通过这些活动，中马关系在新的一年里能写下更绚烂的篇章。”

他祝愿中马两国风调雨顺，繁荣昌盛，两国人民在新的一年里能在各自政府的领导下昂首阔步，排除万难，早日实现‘中国梦’和建设‘新马来西亚’的梦想。”

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推介建交45周年主题曲《左肩》

白天也在现场推介由中国驻马大使馆联合本地芒果传媒、视星文化和导演周青元共同创作的中马建交45周年中文版主题曲《左肩》。此曲由本地华裔歌手李佩玲及巫裔歌手玛莎共同演绎，这也将作为马中建交45周年微电影《时间的礼物》的主题曲。

这首主题曲的马来版则会在近期发布。

副外长：马中贸易首破千亿美元

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另外，外交部副部长拿督马祖基说，根据中国的数据，2018年马中贸易额首次超过1000亿美元门槛，在首11个月内的贸易额提升了15.3%，达到997亿美元。

他说，大马在希盟政府的带领下，不仅将维持与中国的友好关系，也将加强多领域上的合作，包括电子商务、农业社区及创新科技等。

他也回顾马中关系建立的历史，从郑和下西洋、前首相敦拉萨与中国政府正式建交，到希盟政府上台，以此说明马中两国的友好关系。

出席者包括白天夫人陈巍、交通部长陆兆福、原产业部长郭素沁、马华总会长拿督斯里魏家祥、华总会长丹斯里方天兴、世华媒体集团执行董事张聪、星洲媒体集团执行董事兼星洲日报首席执行员许春、董总主席陈大锦、署理主席陈友信、教总主席拿督王超群、行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥、武吉免登区国会议员方贵伦、史里肯邦安区州议员欧阳捍华及行动党组织局秘书伍新荣等。

《左肩》

云叠成影但依然见光明

你我相伴翻越崇山峻岭

拧首一回眸

你暖暖笑意

相知无远近万里尚为邻

南海洋的眺望可歌可泣海岸线

交汇着彼此凝聚

挫折总却有

唯你安我心

相伴一生铁血情寄丹青

天快亮

雨还未平复的呼吸

阻挡不了你我促膝

彻夜未舍的言语

海浪来

带我去

右肩为你挡风雨

左肩留给你偎依

白天（右二）与行动党代表合照。左起为欧阳捍华、伍新荣、方贵伦及林吉祥；右一为陈巍。（图：星洲日报）