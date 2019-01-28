白天：45年合作利惠人民．中马关系更大发展空间
白天：45年合作利惠人民．中马关系更大发展空间
（吉隆坡27日讯）
白天今晚出席中国大使馆举办的纪念中马建交45周年系列活动启动仪式暨己亥年新春招待会时说，2018年是极不平凡的一年，世界经历了动荡与变革，而马中两国的政府和人民始终凭着坚定的信念和勇气抓住机遇，在各自国家发展中取得令人瞩目的成就。
筹划各领域交流活动
他说，中马45年来的合作为两国人民带来实实在在的利益，而如今，两国关系进入新的历史时期，势必将迎来更大的发展空间。
“为了纪念中马建交45周年，大使馆筹划了涵盖经贸、人文和旅游等各领域的交流活动。我们希望通过这些活动，中马关系在新的一年里能写下更绚烂的篇章。”
他祝愿中马两国风调雨顺，繁荣昌盛，两国人民在新的一年里能在各自政府的领导下昂首阔步，排除万难，早日实现‘中国梦’和建设‘新马来西亚’的梦想。”
推介建交45周年主题曲《左肩》
白天也在现场推介由中国驻马大使馆联合本地芒果传媒、视星文化和导演周青元共同创作的中马建交45周年中文版主题曲《左肩》。此曲由本地华裔歌手李佩玲及巫裔歌手玛莎共同演绎，这也将作为马中建交45周年微电影《时间的礼物》的主题曲。
这首主题曲的马来版则会在近期发布。
副外长：马中贸易首破千亿美元
另外，外交部副部长拿督马祖基说，根据中国的数据，2018年马中贸易额首次超过1000亿美元门槛，在首11个月内的贸易额提升了15.3%，达到997亿美元。
他说，大马在希盟政府的带领下，不仅将维持与中国的友好关系，也将加强多领域上的合作，包括电子商务、农业社区及创新科技等。
他也回顾马中关系建立的历史，从郑和下西洋、前首相敦拉萨与中国政府正式建交，到希盟政府上台，以此说明马中两国的友好关系。
出席者包括白天夫人陈巍、交通部长陆兆福、原产业部长郭素沁、马华总会长拿督斯里魏家祥、华总会长丹斯里方天兴、世华媒体集团执行董事张聪、星洲媒体集团执行董事兼星洲日报首席执行员许春、董总主席陈大锦、署理主席陈友信、教总主席拿督王超群、行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥、武吉免登区国会议员方贵伦、史里肯邦安区州议员欧阳捍华及行动党组织局秘书伍新荣等。
《左肩》
云叠成影但依然见光明
你我相伴翻越崇山峻岭
拧首一回眸
你暖暖笑意
相知无远近万里尚为邻
南海洋的眺望可歌可泣海岸线
交汇着彼此凝聚
挫折总却有
唯你安我心
相伴一生铁血情寄丹青
天快亮
雨还未平复的呼吸
阻挡不了你我促膝
彻夜未舍的言语
海浪来
带我去
右肩为你挡风雨
左肩留给你偎依
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