下议院建议限期延后．英或戒严应对硬脱欧 随着英国脱欧大限将至，英国国会下议院领袖利德索姆表示，英国脱欧期限或延后数周，以便给予议员更多时间思考首相梅伊的脱欧法案。她是目前英国政坛就延后“脱欧”表达建议的最高层级官员。

（英国·伦敦27日讯）随着英国脱欧大限将至，英国国会下议院领袖利德索姆表示，英国脱欧期限或延后数周，以便给予议员更多时间思考首相梅伊的脱欧法案。她是目前英国政坛就延后“脱欧”表达建议的最高层级官员。

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而据《星期日泰晤士报》报道，内阁官员现正考虑制订应急方案，万一英国真的要“硬脱欧”引致混乱，便可能宣布进入紧急状态，甚至实行戒严。

英国国防部重申，正致力作好准备，确保一些必须性的国防任务不会受到“硬脱欧”影响。

英国国会将于周二（29日）表决一连串关于“脱欧”协议的修正案。

利德索姆告知英国广播公司（BBC）称：“我们可以推动议案过关，而尽管出现各种情况，我认为我们可与欧盟朋友及邻国维持非常强大的关系。我绝对肯定，如果我们需要多数周，那是可行的。”

不过，唐宁街10号首相府发言人重申，政府的立场不变，英国定于3月29日脱欧。