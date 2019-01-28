尹新垣：比前年增13%．去年台马贸易额818亿 台北驻马经济文化办事处副代表尹新垣表示，过去一年台湾与马来西亚关系在新南向政策推动下，创造了丰硕成果。

大会举行捞生仪式，场面气氛热闹，左起张良彬、陈万来、方俊能、张文义、尹新垣夫人、尹新垣，右起冯汉文、方治钦、张斯鑫、张光正。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保27日讯）台北驻马经济文化办事处副代表尹新垣表示，过去一年台湾与马来西亚关系在新南向政策推动下，创造了丰硕成果，2018年双边贸易总额达到198.69亿美元（约818亿令吉），超越2017年的175.5亿美元，增长13.21%。

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尹新垣昨晚出席马来西亚留台中原大学校友会“原缘22”

中原之夜联欢晚宴时致词指出，在投资方面，截至2018年9月，台湾对马来西亚累计金额高达124.98亿美元，是马来西亚第四大投资伙伴。

大马留台生居东盟之首

“在教育方面，马来西亚在台的学生人数已经高达1万7079人，占东盟10国在台学生人数48%，居东盟之首。”

“赴台升学人数增加，带动了马来西亚赴台观光人次，2017年马来西亚有52万8000人次到台湾旅游，居东南亚各国赴台观光人数之首，显示双方往来极为密切。″他说，展望新的一年，台北驻马经济文化办事处仍然将秉持服务留台校友的热忱，全力以赴共创新局，使台、马的双边关系不断向前迈进。

张文义：结合校友会力量

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马来西亚留台中原大学校友会会长张文义表示，该校友会将努力与志同道合的留台校友会组成一道力量，为社会与国家服务贡献，发挥所能。

“校友会也将与母校在籍学弟妹保持密切联系，期望学弟妹毕业，加入校友会，壮大阵容，发挥校友会的互惠互利功能，传达征才与寻求工作机会的讯息，让学弟妹毕业返马后的茫然中寻找到支持力量。”

大会颁发表扬奖状给3名表现杰出的中原大学校友：吉隆坡坤成女中副校长张秀华、吉隆坡中华独中校长张梅莲、吉隆坡尊孔独中校长吴明槟。

全球中原校友会副总会长方俊能捐献新台币100万元给中原大学，由中原大学校长张光正接领模拟支票。

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出席者包括全球中原校友会总会长陈万来、荣誉总会长张斯鑫、副总会长方治钦、华东校友会理事长张良彬、马来西亚留台中原大学校友会副会长冯汉文及秘书余舜基。