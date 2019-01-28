吃蜘蛛再挑战虫蛹．邓紫棋尖叫声不断 邓紫棋一看到路边摊卖炸蜘蛛，即说很恶心，霆锋叫她试一试，她一共说15次“不要”，柬埔寨特色炸虫串烧，会加上盐、胡椒粉及鸡粉调味，她吃一口炸蜘蛛后大叫：“有毛呀！”

（香港28日讯）谢霆锋去年与邓紫棋（G.E.M.）去柬埔寨拍新一辑《锋味》，冬至当日还带她去一间餐厅吃炸蜘蛛、蚱蜢和虫蛹等，日前终于播出这一集，节目中霆锋逼邓紫棋尝试当地特色昆虫料理，她不断尖叫，观众纷纷表示耳朵已“聋”。

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邓紫棋一看到路边摊卖炸蜘蛛，即说很恶心，霆锋叫她试一试，她一共说15次“不要”，柬埔寨特色炸虫串烧，会加上盐、胡椒粉及鸡粉调味，她吃一口炸蜘蛛后大叫：“有毛呀！”

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之后霆锋与邓紫棋到一间昆虫咖啡店，服务员上菜，一碟炸蟋蟀、一碟炸蜘蛛，当霆锋吃了一口，邓紫棋知道他吃蟋蟀后即尖叫，连路人都忍不住望她一眼，她起初只吃蜘蛛脚，之后再挑战吃蜘蛛身体，她露出难吃的表情：“有浆，原来是这样的口感，软软的。”当见到服务员放下一碟蝎子，邓紫棋又再尖叫，吓到走开，她皱眉说：“这个我真的没有办法，因为它太像真，真的不行，你不要再吓我，我会尖叫到外面的人都不敢来这家餐厅。”

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他们都没吃蝎子，只吃配菜，而邓紫棋把虫蛹混在饭里一起吃：“好像很脆。”她吃完后拍手，说：“当你恐惧这个食物时，你觉得很害怕，可是当你尝试后，你就真的会觉得原来是好吃。”反而霆锋避吃虫蛹：“我已经饱了，太补（会）上火。”他说如果自己做昆虫类的美食，会不要让人看到整只。

在节目中谈及成长历程，邓紫棋直言：“遇到挫折，要学会去解决问题，而不是逃避或压抑，越长大越懂得放过自己，所以跌倒后站起来的时间就越来越短。”

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