紫盟羽球联赛·连续2年决赛挫甲洞·蒲种联军卫冕成功 2018/19赛季SS紫盟羽球联赛决赛圈星期日决出冠军最终归属，卫冕冠军蒲种联军在决赛与甲洞上演“争冠二部曲”中再次成为最终赢家，并成功达成2连冠，甲洞无奈连续2年屈居亚军。

在先输1场下，蒲种联军在2018/19赛季紫盟决赛圈决赛最终仍有惊无险地战胜劲敌甲洞，成功达成2连冠。（图：紫盟公关提供）

（云顶27日讯）2018/19赛季SS紫盟羽球联赛决赛圈星期日决出冠军最终归属，卫冕冠军蒲种联军在决赛与甲洞上演“争冠二部曲”中再次成为最终赢家，并成功达成2连冠，甲洞无奈连续2年屈居亚军。

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蒲种联军是以10比6战胜甲洞夺冠。首场甲洞旗开得胜，男单宋浚洋在先失一局下，最终连夺3局以3比1击退蒲种联军男单吴业振。

邓旋助蒲种反超

次场蒲种联军的香港女单邓旋在前2局陷入苦战下，皆以11比10取胜，但最后仍以3比0完胜甲洞中国女单秦金晶，助蒲种联军超越甲洞以5比4领先。

第3场比赛，蒲种联军男双麦喜俊与陈文宏和甲洞男双彼得森与莱恩阿贡激战4局后，最终以5比11、11比9、11比10、11比10取胜，当中第4局麦喜俊与陈文宏在以6比0开局下被逼至10比10平手，最终惊险拿下致胜分。

陈文宏赛后笑言，“我今天状态不佳，因此我要求队友（麦喜俊）赢下更多分数。”

蒲种提前一场奠定胜局

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前3场比分以4比7落后，已毫无退路的甲洞在第4场混双拼战至最后一刻，不过历基卡兰达与谢宜茜最终仍以7比11、11比10、11比10、10比11、1比2（赛制规定30分钟一场，时间到就需停止）惜败蒲种联军强档邓俊文与严惠媛。

历基卡兰达与谢宜茜在第4局一度掌握赛末点下被逆转，最终错失将战线拖延至最后一场男单的机会，令蒲种联军提前1场锁定胜局，卫冕紫盟桂冠，林志咏对林贵埔的最后一场男单赛也因此无需再比。