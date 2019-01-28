慕尤丁：料3或4月呈国会．废防罪令修反恐令 内政部长丹斯里慕尤丁说，内阁初步讨论将履行希盟竞选宣言之一，即废除2017年防范罪案法令（P O C A），以及修正2015年反恐法令（POTA），预计将在3月或4月召开的国会提呈。

（玻璃市．加央27日讯）内政部长丹斯里慕尤丁说，内阁初步讨论将履行希盟竞选宣言之一，即废除2017年防范罪案法令（P O C A），以及修正2015年反恐法令（POTA），预计将在3月或4月召开的国会提呈。

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他今午在玻马大出席“玻璃市马来人研讨会”

后说，如果来不及在下次国会会议提呈，也将会在第二期会议提呈并寻求通过。

设查旺吉辇贩卖人口皇委会

慕尤丁也针对前部长丹斯里阿兹米在研讨会上促请政府重开旺吉辇自由出入境措施一事，宣布内阁已通过成立旺吉辇贩卖人口皇家调查委员会，以更公正及深入调查贩卖人口案件。

他补充，该委员会待国家元首签署御准后将展开调查工作，期限为6个月，报告再提呈国会讨论。

移民局于2015年4月1日以贩卖人口及乱葬岗事件，要加强马泰边境防卫为由，宣布取消旺吉辇自由出入境措施。

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在1993年，马泰政府签署协议两国公民每逢星期六、日无须证件可自由出入马泰边境旺吉辇关卡，并可在距离关卡1公里境内活动。

询及黑木山马泰边境关卡24小时开放的新措施，慕尤丁说，政府将会以国安为优先，增加保安人员在关卡及边防围篱驻守，不会因为24小时开放关卡，为促进边境经济而忽略边防保安。

慕尤丁及吉打州务大臣拿督斯里慕克力受邀出席“玻州马来人研讨会”对话会，活动由土团党政策及策略局副主任旺赛夫主持。

“人民藉补选给希盟讯息”

慕尤丁：应听民意并改善

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慕尤丁坦言，希盟在金马仑补选败选，是人民给希盟的讯息，也是一个教训。

他说，希盟应借此机会听取民意，包括人民面对的生活负担、民生问题、发展课题等，从中检讨并加以改善。

“我不认为（国阵胜利）是前首相纳吉的影响力。不过选民已经给我们明确的讯息，我们现在要检讨金马仑（补选）的成绩是反映金马仑选民的看法，或是全国选民对希盟的看法。”

中央暂接管玻联委

慕尤丁也说，土团党中央将暂时接管玻州联委会，原任州主席阿米尔已被撤职，阿米尔的玻州希盟主席职也将被冻结，希盟成员党迟些再商讨委任新人选，他希望各方先保持冷静，任何一方都勿再发言。

“（土团党）总秘书（拿督斯里马祖基）已召见玻州领袖了解内部问题，党将作进一步决定，包括委任玻州新主席。”