星观点．东铁问题有待最后决定 基于牵涉层面之广和数额庞大，东铁计划无法‘一刀切’，马中双方就东铁建不建的课题进入拉锯战，期间提出的方案包括造价的重估、违约金数额和已投资金的还款方式等等。

东海岸铁路计划（ECRL）是取消了，或是仍有“活路”？近日财政部长林冠英与经济事务部长拿督斯里阿兹敏两人对东铁命运的说法不一，引起国人关注。

广告

林冠英称，首相敦马在内阁会议上对东铁项目已有决定，可能阿兹敏未被通知，他将在首相的指示下采取下一步行动；阿兹敏则称，政府已因每年须偿还5亿令吉高贷款利息的问题，而在内阁会议上取消东铁计划。

两位部长都声称此为内阁决定，阿兹敏的官员也说部长确定有出席内阁会议，如此说来，东铁命运有待首相敦马解谜。东铁涉及款项与范围极广，必须谨慎处理。

于2016年由前朝政府交通陆路公共交通委员会（SPAD）所提出并定案的东海岸铁路计划（ECRL），是在国阵政府倒台后生变，以敦马哈迪为首的希盟政府上任后称基于成本效益和国债问题，决定勒令停止东铁工程，随即引起一连串新政府与承包商即中国交通建设股份有限公司（CCC），营运公司方即财政部旗下马来西亚衔接铁道公司（MRL），相关项目大大小小的承包商以及数以千计本地与外国员工等等之间涉及违约、赔偿金和善后手尾的问题。

基于牵涉层面之广和数额庞大，东铁计划无法“一刀切”，马中双方就东铁建不建的课题进入拉锯战，期间提出的方案包括造价的重估、违约金数额和已投资金的还款方式等等。去年10月财长林冠英表示，马来西亚衔接铁道公司（MRL）已支付196亿8000万令吉给中国交建，预付款项为100亿200万令吉；进度付款为96亿8000万令吉，若终止该计划，大马将可收回预付的100亿200万令吉。

随后前首相纳吉称，东铁计划是由中国进口银行（Exim Bank of China）提供长达20年的贷款，目前该银行已支付给中国交建，终止该计划，马方须偿还中方96亿令吉的贷款。

1月初首相敦马提出一个解决方案，即缩小东铁工程的规模以降低费用，此举除可避免马方支付數十亿令吉的违约金，中企也不会亏本，可谓一举两得。

广告

因此东铁缩小规模，大马不必赔偿或降低违约金，且免于影响到马中关系是较为适当的做法。