马中科技文化交流盛典．星洲苏州教育中心签约 为更好的推进中国、马来西亚在科技、教育、文化领域的交流与合作，引领“一带一路”，一项“马中科技文化交流盛典”今日在云顶的至尊玖霄明阁大酒店举行。

曾晓萍（坐者左）代表星洲日报与徐暹签署合作意向书。（图：星洲日报）

（云顶27日讯）为更好的推进中国、马来西亚在科技、教育、文化领域的交流与合作，引领“一带一路”，一项“马中科技文化交流盛典”今日在云顶的至尊玖霄明阁大酒店举行。

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与此同时，星洲日报与苏州市青少年校外教育指导中心签署合作意向书，以期双方能够在交流合作方面取得更好的发展。

代表双方签约者是星洲日报副总经理曾晓萍、苏州市青少年校外教育指导中心主任徐暹。

“马中科技文化交流盛典”是应马来西亚华人行业总会、NCT集团、拉曼大学等机构的邀约，由中华儿童文化艺术促进会、中国科协（苏州）海外人才离岸创新创业联盟指导，苏州产学研协同创新联盟、苏州青少年校外教育指导中心主办，众智云集与马来西亚SeaTUS科技服务公司承办。星洲日报是此次活动的指定媒体。

此次活动以“科技筑梦、文化交融”为主题。马中两国科技企业家、文化艺术大师、商界领袖、各界精英代表汇聚一堂，共同探讨马中科技文化交流前景与合作模式。

林金宋：盼马中合作进一步扩展

马来西亚华人行业总会长林金宋致词时指出，马、中两国在文化、贸易交流有悠久历史，在感情方面更是血浓于水。他期望两国在各方面的合作有更进一步的扩展。

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华总署理会长拿督钟来福表示，中国科技发展在某个程度上已经超越西方国家，我国人民消费模式也受到中国先进科技的影响。他希望能够引进更多中国科技人才，进而达致互惠互利的双赢成果。

曾晓萍（左）与徐暹交换合作意向书。（图：星洲日报）

俞海涛：盼带动马中文化交流

SeaTUS执行董事俞海涛指出，一个国家的兴盛强大源自科技、国防的强大。他也希望通过主办“马中科技文化交流盛典”能够进一步带动中、马两国的文化交流，而马来西亚在保留中华传统文化方面做得很好。

另一方面，苏州市青少年校外教育指导中心主任徐暹与拉曼大学副校长尤芳达也在会上签署合作意向书。

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出席盛典者包括文化艺术界有“一代翘楚”之称的中国当代国宝级书画大师陈懋彰、励志达人高逸峰、昆曲传人宋苏霞、NCT集团董事经理拿督斯里叶银财、执行董事拿督叶福财、苏州广电青少年培训中心运营总监少年栏目制片人陈相、亚太平洋中小企业工商论坛马来西亚代表符策勤、环球教育集团首席执行员拿督汪爱泉博士、华易通（广州）网络科技有限公司董事经理拿督陈荣强博士、星洲日报副总经理（直接广告）杨奕顺。

俞海涛：创业发展一定要分享、开放、交流、共赢。（图：星洲日报）

符策勤（左起）、俞海涛、尤芳达、徐暹、高逸峰在“开启马中科技文化交流新纪元”圆桌论坛上各抒己见。（图：星洲日报）

马中科技文化交流盛典汇聚各界精英代表。（图：星洲日报）