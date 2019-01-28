被指质疑砂盟领袖 . 玛欣斥网媒挑拨离间 （古晋27日讯）针对网络媒体扭曲指砂副首长丹斯里詹姆士玛欣质疑砂政党联盟（GPS）的领导人的评论，对此，詹姆士玛欣做出反击，同时更指责有心人和社交媒体挑拨离间。

田诗其／报导

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（古晋27日讯）针对网络媒体扭曲指砂副首长丹斯里詹姆士玛欣质疑砂政党联盟（GPS）的领导人的评论，对此，詹姆士玛欣做出反击，同时更指责有心人和社交媒体挑拨离间。

他说，砂政党联盟的4个成员党即土保党、人联党、人民党及民进党在数个月前召开会议，一致认同砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里为领导者，同时也没出现任何争议。

他称，砂政党联盟正式于1月19日推展。在推展礼上，他也声称阿邦佐哈里为该联盟主席，这是非常明确的。

詹姆士玛欣接受星洲日报访问时也说，如果砂拉越或砂拉越以外的政治观察员不理解他的言论，或当天他们不懂英语，又或故意在砂政党联盟中产生误解。

“如果是这些社交媒体和政治观察员挑拨离间，那么我并不感兴趣听他们的评论。他们更不是砂拉越的真正朋友。”

他促有关网络媒体，不要企图制造挑拨离间的评论。