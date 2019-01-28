卡立沙末：不受国阵影响．希盟巫裔原住民支持者增 直辖区部长卡立沙末表示，国阵使用种族和宗教议题作为选举策略，不会影响金马仑选民对希盟的支持。

（布城27日讯）直辖区部长卡立沙末表示，国阵使用种族和宗教议题作为选举策略，不会影响金马仑选民对希盟的支持。

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他今日出席“Placemaking @ Jejak Sisiran”（重新发现城市步道）活动推介礼时指出，根据金马仑国席补选成绩研究，虽然在州选区的丹那拉打（TanahRata）的非马来选民没有出来参与投票，但希盟的马来人和原住民支持者人数已经增加。

“虽然昨晚出来投票的非马来选民比较少，但是希盟所获得的支持仍然存在，甚至可能会获胜。我们发现马来人和原住民开始稍微转向支持希盟。”

卡立沙末不否认金马仑国席是国阵“牢不可破”的堡垒区，除了国阵成员党国大党之外，其他的政党都无法取得突破。

不过，他形容昨晚的胜利只不过是当地人民对国阵的支持。

“国阵指他们在金马仑补选中取得巨大的胜利，但依我看，国阵为了保住当地人民的支持，而选择采用不同的策略，仅仅维持巫统和伊斯兰党的结盟。

“在第14届大选中，国阵与伊斯兰党结盟取得的票数，就是反映昨晚金马仑补选中所获得的成绩。”