大马美后与谢丽萍走猫步 . 为乡童募款 （古晋27日讯）人美心更美！2018年世界大马小姐美后拉丽莎萍与STYLE SERIES本地设计师团队，今日于Chabo餐厅举办慈善时装秀，吸引众贵妇名媛前往观赏。

人美心更美! 2018年世界大马小姐美后拉丽莎萍为了砂拉越乡区儿童筹款，亲自参与慈善时装秀。

（古晋27日讯）人美心更美！2018年世界大马小姐美后拉丽莎萍与STYLE SERIES本地设计师团队，今日于Chabo餐厅举办慈善时装秀，吸引众贵妇名媛前往观赏。

广告

拉丽莎萍今日在活动上致词时表示，为了慈善筹募善款，并与东西马设计师，共同举办今日精彩时尚秀。

她指出，所筹获的善款，用于乡区为焦点的外展活动，协助与提升砂拉越乡区儿童的生活与教育费用。

“透过慈善时尚秀，协助砂乡区儿童筹款，让乡区小孩都能接触到数码科技，并鼓励他们努力向学；提升乡区学校设施，以及发掘乡区居民的技能，把他们的艺术与工艺能推向世界舞台。”

同时，STYLE SERIES时尚团队筹委会主席王凯利表示，这项时尚秀除了分享本地设计师的作品外，同时也可以做慈善，让砂拉越乡区孩童有更好的发展。

此项慈善时尚秀共获得8名本地设计师参与，18名模特儿展示40件服饰，同时也有大马著名模特儿谢丽萍参与走秀，以行动支持此项有意义活动，让整个时尚秀非常盛大与精彩。