杨丽琴‧春风十里谁如你 一眨眼，真的农历新年就要来临。经过了近9个月的沉淀，人们是否还沉浸在如“过年”般的喜悦？这或许不太可能了。毕竟，人在狂欢后必须回归现实，迎接生活中的另一波考验。

去年509大选，希盟首次拿下执政权，让不少人狂喜。

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一名希盟领袖曾这样形容：当时的心情就好像过年一样，天天都想放爆竹庆祝……

一眨眼，真的农历新年就要来临。经过了近9个月的沉淀，人们是否还沉浸在如“过年”般的喜悦？这或许不太可能了。毕竟，人在狂欢后必须回归现实，迎接生活中的另一波考验。

希盟执政后首个农历新年，如之前的开斋节、屠妖节般，没有格外让人们感受不同。很多行业行情一般，打工族的花红没有特别丰盈。虽然油价跌了，GST没有了，年货也不见得跌价（充其量维持不变），大部分是静静的起了价。

不过消费市场淡静，未必全因经济放缓，也可能是人们的消费心态改变了。例如，过往钱袋再紧，大家新年还是会买新衣。最近很多人却不介意在新年穿跟人交换的二手衣。这不多不少冲击了成衣市场，也造成了连锁效应。

这也显示现代人已摒弃了新年一定要大吃大喝，穿戴全新的传统观念。这很难说是好是坏。有人认为是爱惜地球，也有人觉得年味不再。

此外，或许是“革命”成功，一切尘埃落定，今年的农历新年，应该会少了很多政治叫嚣味。记得过去几年的新年（尤其是鸡年），很多粗俗、侮辱政治人物的视频满天飞，让人感叹想过个清静的新年都不行。

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希盟上台后的首个农历新年，恰好碰上最具争议性的猪年。庆幸的是目前尚无关于猪大哥肖像不愉快事件的发生。

朝野政治人物身分首次互换，或许很多人已适应了这种改变，但农历新年将是最考验人情冷暖的时刻。

以往新年访客众多、常被受邀出席各类团拜者，今年可能要初尝门可罗雀的滋味。

不过，换个角度，无官一身轻。少了应酬，多了陪家人的时间，何尝不是一种收获？

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江湖传闻，前朝有位华裔部长，近两年农历新年都要出国奔走，捍卫本地原产品，无法与家人吃团圆饭。今年，他终于可以与家人一起过年了。

而接任的希盟部长，过往以拍摄新年短片闻名，今年不知还没有余暇拍短片？不过，该部长在推销本地原产品方面，倒是不遗余力，在一些年货市集大展厨艺，以棕油烹饪。但愿在农历新年后，棕油等原产品的价格能顺利回春，带动经济。

除了中央改朝换代，有些州属也是首次变天，如马六甲、森美兰。马六甲向来以年景布置闻名。变天后，张挂的议员贺岁布条全面换新面孔，让人感受到新政府新气象。

贺岁布条固然可以增添新年气氛，但始终是表象。人们要看的是新政府在政经方面的革新，否则若干年后，新布条变旧布条，新面孔变老面孔，而一切事物若还是原地踏步，就失去“百尺竿头，更进一步”的意义了。

可以感受到，来临的农历新年还是比较平静的。人们在喧嚣多年后，今年能否真正的静下心来，陪伴你最珍惜的人，过一个温馨的年？

毕竟，天可变，政府可换，但春风十里，能伴你毕生走下去的，唯有眼前人。过往因政见不同而分裂的家庭，也是时候重新凝聚了。