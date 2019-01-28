意甲·客场逆转胜蓝鹰·祖云2019年全胜 意甲第21轮周日进行6场赛事，当中领头羊祖云杜斯在下半场先失1球下连扳2球，最终客场以2比1逆转胜“蓝鹰”拉兹奥，2019年至今4战全胜。

C罗主罚打进，助祖祖云杜斯2比1逆转获胜。（图：新华社）

（罗马28日综合电）意甲第21轮周日进行6场赛事，当中领头羊祖云杜斯在下半场先失1球下连扳2球，最终客场以2比1逆转胜“蓝鹰”拉兹奥，2019年至今4战全胜。

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此役祖云虽掌握控球优势，但上半场却尴尬0射门，反倒居主采前场逼抢战术的拉兹奥相对更为积极抢攻，全场共射门17次6射正，当中伊莫比勒曾于上半场第40分钟挑射越过门将，却遭客队中卫鲁加尼门线前解围。上半场苦攻不下的蓝鹰随后在下半场第59分钟成功以角球导致祖云后腰埃姆雷失误将球顶入自家大门，令拉兹奥以1比0领先。

坎塞洛替补登场救主

不过，祖云主帅阿勒格里随即换上贝纳德斯基和坎塞洛2名速度型边路球员，成功拨乱反正。坎塞洛先是在第74分钟补射破门，扳平比分，而后于第88分钟造点，让“C罗”罗那多以点球攻入致胜1球。

最终祖云成功从拉兹奥手中全取3分，并在争冠对手拿波利于周六与AC米兰互交白卷、仅得1分下，将领先优势进1步扩大至11分，联赛3场不胜的拉兹奥则以9胜5和7负积32分位居第8名，与欧冠区第4名的AC米兰相差3分。

（图：新华社）

国米输球输人

另一边厢，国际米兰客场以0比1不敌都灵苦吞2019年首败。

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都灵于上半场第35分钟凭藉角球战术攻入全场唯一进球，国米球员波利塔诺下半场替补上阵仅15分钟便因对裁判口出恶言而遭红卡直接罚下场。

国米此役后以12胜4和4负积40分位居第3名，与稳居榜首的祖云杜斯已形成19分的巨大差距。而取得2019年首胜并终结近3场不胜窘境的都灵则以30分居第10名。