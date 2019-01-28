意甲·祖云杜斯逆转拉齐奥·积分榜一骑绝尘 意甲第21轮的比赛中，祖云杜斯客场2比1逆转拉齐奥，在积分榜上一骑绝尘，积分达到了59分，领先排名第二的拿波利11分，更是超过了第三名国际米兰19分。

C罗主罚打进，助祖祖云杜斯2比1逆转获胜。（图：新华社）

（罗马28日讯）意甲第21轮的比赛中，祖云杜斯客场2比1逆转拉齐奥，在积分榜上一骑绝尘，积分达到了59分，领先排名第二的拿波利11分，更是超过了第三名国际米兰19分。

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拉齐奥的萨维奇在第37分钟从中路送出直塞，帕罗洛在禁区内接球转身打门，什琴斯尼献上出色扑救，将球挡出。第41分钟，之前防守时不慎扭伤的博努奇无法继续比赛，被基耶利尼换下。第43分钟，拉齐奥后场将球直接传至禁区附近，因莫比莱面对什琴斯尼的出击，选择挑射空门，鲁加尼在门线前将球踢出，化解了危机。

第59分钟，拉齐奥左侧角球开出，争顶过程中，埃姆雷．詹将球顶进自家球门，拉齐奥先得一分。第74分钟，贝尔纳代斯基传中，迪巴拉包抄射门被门将斯特拉科沙扑出，无人盯防的坎塞洛补射得手，打进自己加盟尤文后的首球，祖云扳回一分。第88分钟，中路包抄的坎塞洛在禁区内摔倒，主裁在得到VAR提示后判罚点球，C罗主罚打进，最终祖云2比1逆转获胜。

这场胜利后，祖云杜斯在本赛季已经参加了29场正式比赛，包括21场意甲、6场欧冠小组赛、1场意大利杯和1场意大利超级杯，当中所有比赛他们都有破门得分，追平了俱乐部在1957/58赛季创造的开季连续进球场次纪录。

另一方面，罗马客场对阵亚特兰大的比赛中，哲科两度建功，分别在第三和第33分钟打进一球。第44分钟，沙拉维再为罗马攻入一球。亚特兰大在落后3球的情况下，由卡斯塔涅、拉斐尔．托洛伊以及萨帕塔连追3分，与罗马战平。