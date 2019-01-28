王赛之：补选体现反对党精神．马华巫伊属战友非盟友 针对社青团指马华在金马仑补选助巫统及伊斯兰党，马华妇女组主席拿督王赛之强调，这是“反对党阵营”在反对党精神下有共识一同打这场仗，和各自的政治理念无关，彼此之间是“战友”，而非如同行动党和伊党之前般是“盟友”。

（霹雳．怡保27日讯）针对社青团指马华在金马仑补选助巫统及伊斯兰党，马华妇女组主席拿督王赛之强调，这是“反对党阵营”在反对党精神下有共识一同打这场仗，和各自的政治理念无关，彼此之间是“战友”，而非如同行动党和伊党之前般是“盟友”。

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她今日为“金猪报喜猪事圆满庆丰年”风水讲座主持开幕后，受询时指出，伊党是巫统去接触，马华则是专注在华裔选民方面，分工合作。

指火箭伊党曾属“盟友”

她指出，以前行动党更糟糕，和伊党组成联盟，彼此紧密绑在一起，因此行动党没有资格针对此事批评马华。

她表示，金马仑补选胜利对马华来说无疑是一剂强心针，也是选民对希盟过去8个月表现的评估，希望能让希盟警惕，不要把各族选民的支持当成理所当然。

“尤其是林氏父子，不要再一直针对马华，财长应该履行自己的职务，提高国家经济，林吉祥也不要把心思一直放在纳吉身上，因为他不是纳吉的保姆。”

另外，王赛芝说，希盟政府的蜜月期已过，就应该扮演好执政党的角色，马华也会尊重选民决定，做好反对党的监督及制衡角色，希望希盟对马华的批评和建议，尤其是马华总会长魏家祥在国会或文告提出的事项，能以开放心胸正面看待，不要以个人议程采取报复行为，而牺牲了人民未来。

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她也希望人民给予马华空间，不要在魏家祥每次对政策作出批评时，就指责马华批评希盟，因为监督希盟本来就是反对党的基本责任。

