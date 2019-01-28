通大势．精布局．齐齐过肥年 先看全球大局8大主题，将在2019年左右全球市场成长与兴衰，若要猪年发财致富则不得不察，国际市场因素还是首推美国，仍是全球主要聚焦点。

“送狗迎猪”，迈向2019己亥猪年，国内外经济股市依然动荡不靖，在经济及股市仍有潜在成长空间的当儿，也潜伏许多足以带来严重下行风险的不明朗因素。

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不过，富贵险中求，若是谨慎筛选及选对投资标的或投资主题，2019猪年新年新格局，仍有“趋吉避凶”求财的好时机，也在此祝大家猪年发大财！

1）美国升息

2019年的美国经济成长将放缓至2.5%（2018年预测2.9%），主要是税务改革效应（总统特朗普大砍税务）日益消逝。美国保持全民就业，反而是推高通膨的催化剂，使联储局在2019年保持政策利率正常化步伐，换句话说，就是继续升息（自2017年开始升息），以避免经济成长过热。美国升息将进一步推高美元汇率，从而播下全球金融市场震荡的种子。不过，新年伊始，由于经济前景开始蒙上阴影，升息步伐更值得关注。

进入2019年，美国将继续推动更公平贸易，特别是与中国及其他主要贸易伙伴的贸易活动。美国此项策略的美妙之处，就是能够掌控风险之余，也可吸纳市场的震荡，并且获得经济成长稳健优势支持。美国希望尽快解决与中国之间的贸易战，因为个中利好需要一些时日发酵，特别是为下次总统选举铺路（可能早至2020年3月的总统初选）。目前尚未能评估正在进行中的美中贸易战对全球市场影响程度，惟美国肯定是2019年全球经济成长的火车头，使美国因素在新的猪年里至关重要。

2）中国经济放缓

进入2019年猪年，中国经济将困难重重，预料2018年经济成长为6.6%，2019年则进一步下滑至6.2%，并且继续专注经济改革及重新平衡。中国最为关注达致可持续、高素质、全方位及广泛的经济成长。

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大众研究分析员表示，中国经济成长放缓也不尽是坏事，因为最终将变得更为强大及稳健。目前中国最大挑战，莫过于美国对它掀起的贸易战，因将威胁中国的经济成长潜能。不过，相信中国拥有足够的“武器”支持经济，可能来自货币或甚至财务资源。

若是有必要向经济注资，预料中国将会毫不犹疑地干预借贷利率，及放宽信贷情况（如银行的法定储备金及利率），虽然对人民币汇值较为不利，不过，维持稳定经济（全民就业及低通膨）为首要目标。目前潜在下行风险是与美国贸易战的结果而定。预料2019年3月就有进一步答案。

3）欧盟经济有望增强

欧盟经济将要脱离长期人为的救助，欧洲中行将在今年杪前结束重大危机──时代的刺激振兴计划。目前欧盟中期通膨展望低迷，并从种种迹象显示，中期的经济已浮现复苏，特别是私人消费领域动力日益增强。

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欧盟区的失业率逐渐稳定的下跌（2017年第三季为9.1%、2018年第三季为8.1%），市场预期会进一步缩减，特别是节约及减债措施的效应已日益消逝，私人消费动力日益增强以支持全球科技领域的上升周期。

欧盟区的私人开销好转，主要归功于通膨偏低、较强的欧元汇率、更好的就业前景、以及较高的薪酬等利好的支持，预料在2019年经济成长可持稳在1.9%（2018年为2%）。英国脱欧及意大利的财政困境料可在控制范畴内，特别是它承诺解决足可动摇欧盟稳定的任何威胁。

4）全球商品微扬

商品价格扬升将受到美国利率调整的拖累，特别是那些经济架构不平衡的国家或市场将是首当其冲。原油价格将面对风险，主要是受到供求情况利空的影响，特别是中国经济成长放缓、页岩油产量有增无减、对伊朗禁令及美元汇率走高等。大众研究预料2019年布兰特原油平均价每桶落在70美元至75美元之间，较2018年平均则为72.60美元。

5）制造业扬升周期

预料全球制造业上升周期将延续至2019年，主要获得先进经济体复苏推动，美国及欧盟区私人消费开销为主要支柱，美元及欧元汇率看涨，因利率差距扩大吸引更多游资回流。美国及欧盟区短期的制造采购经理指数下跌几率不高，除非贸易谈判出现最坏情况的利空压顶。

6）民粹主义

全球中产阶级人口有增无减，这可能意味着民粹活动料延续至新的一年，及可能还会持续一段时期。这些中产阶级人士通常要求政府更高的透明度、人权、良好监管、负责问责以及诚信等。他们可能会改变一个国家的活力，特别是即将进行选举的国家，如产油国或新兴市场经济体，包括加拿大、墨西哥、泰国、菲律宾及印尼等。若是这些国家政府被更替，料将带来市场卖压，不仅是原油市场，预料金融资产市场也会浮现连锁效应的风险。

7）美国保护主义

主角还是美国总统特朗普，他已经坚决要在担任总统期间的历史中留下功绩，特别是要与中国在贸易课题来个认真对决。他放眼作出与之前总统被指失败的与中国不公平贸易操作行动。

大众研究不认为特朗普将会在中国贸易课题中收手，除非他获得他所要求的，或是他在下届总统选举前的时间有限，相信他将不会罢休。下届总统初步选举开始离现在还不足两年时间，特朗普可能不足时间执行其贸易策略及看到实际结果，这将使2019年为决定贸易交易成败的一年。

同时美国可能也会施压其他国家，以获得较为公平的贸易交易活动，其中包括德国、墨西哥及日本等，放出美国坚决及承诺改正其贸易不平衡讯息。而美国这些动作将为全球市场产生震荡，使全球金融资产进入厌恶避险风潮。

8）先进经济体减债升息

美国已经暗示在2019年进行3次的政策调整（升息），2020年则再升息一次，而在2018年已经升息四次。在欧盟区方面，它也跟随美国的步伐，有意结束之前庞大的刺激经济配套，向目前近乎零利率环境告别。预料这将使这些先进经济体的资产价值潜在扬升，从而为全球资本走势掀开序幕。这也可能意味着提高金融市场的震荡，特别是对有限货币及财政抗跌能力的国家产生动荡。同时也对那些拥有经常账赤字及较差成长展望的国家加剧沽售压力。

马币持续震荡

预料2019年的马币汇率走势将主要受到海外因素发展的影响。首要决定因素则是美中贸易纠纷的谈判结果，以及先进国的政策步伐等。大马在全球及区域市场价值链的重要地位，及其受限货币空间，使马币面对一些下行风险。

分析员认为，国际原油价格走高、稳定宏观经济前景两大利好，料是马币汇率的支柱。大众研究预测2019年马币对美元汇率将平均在4.10至4.20之间，2018年则为4.03水平。若美中贸易纠纷在今年3月取得正面突破，料马币有望受到激励而增值走高。

大马2019年净贸易及经常账盈余料保持稳健──大马为先进经济体如美国、欧盟区及日本等经济复苏增加开销的受惠者。不过，美国与中国的贸易纠纷尚未结束，全面影响程度尚不得而知，预料将在某程度上负面影响全球贸易及大马贸易与经济，从而拉低大马2019年的经常账地位（占国内生产总值的2至3%，2018年则为2.5至3.5%）。若中美贸易谈判结果对全球市场有利，预料也将为大马带来正面的惊喜。

大马通膨回弹

预料2019年的大马通膨率将回弹，主要是受到多项原因支持，特别是较低的比较基础、新间接税的全年影响、马币汇率疲弱、及油站的汽油价格将重新采取每周浮动制。分析员预料2019年大马通膨率落在2.2%，较2018年料为1.1%。

市场正面看待通膨回升，主要是它能够刺激产能扩张及私人投资。薪资稳定的提高，因受到较高最低薪金制支持，将有助于推动私人消费及通膨率。2019年通膨率虽然预期倍增，不过仍然是不足为虑，因为它仍然低于长期平均的2.5%水平（2008至2018年），以及它主要是以成本推动所致。

大马工业稳定

预料大马2019年的产出将反弹，主要是矿务领域的复苏，工业活动及制造货品的需求加速。矿务领域产出将恢复正常化，主要是东马未按期输送管维修及供应暂停将结束。预料电子领域产出也将扬升，因不平常的低电力生产（若以传统标准为准），较2017年增长2.6%，2018年则3.9%，以及储备幅度在2018年占30%水平。

大马利率适中

大马2019年货币政策（利率）谨慎乐观，经济学家认为，国家银行的隔夜政策利率将持续适度及支持目前的经济潜能。目前没有良好理由进行货币政策利率的干预，除非经济成长潜在显著地暗淡。预料大马的经济成长达4%或更低，将是国行进场干预的转捩点。预期国行将继续把经济成长及通膨为主要优先处理的焦点。经济学家预期国行在2019年将按兵不动，将隔夜政策利率保持在现有水平。

政经把脉

前景仍可期

2019年将可看出希盟新政府全年政绩，政经改革料开始浮现一些成绩。一般预估大马将继续交出稳定及可持续成长模式，特别是私人界开销将持续是经济成长的火车头。这将支持稳定就业前景、迅速产能扩张、原油价格扬升、以及可持续的制造业动力。

一般看好新政府改革政府机构素质的行动，这将有助吸引外资的回流。一旦外资回流，政府机构将更具诚信、良好监管以及提升效率等。所以大马长期经济前景是可期的（2018年料为4.8%及2019年预测为5%），可望再次从全球逆风中相对地良好无损。支持大马经济成长的催化因素，包括通膨回升、较高的最低薪金制包括努力减少疏漏及过剩情况。

经济学家认为，2019年经济成长可望偏高，料可达5.0%（2018年料为4.8%），主要获得国内需求的支持，而净贸易全年贡献将会收窄。私人消费前景则受到全民就业、薪金有增无减等支持。

“产能扩张将保持稳定，特别是制造业及服务业领域，主要受到亮丽前景支撑。私人投资也受益于通膨回弹及政府推动完成主要工程计划，如泛婆罗洲高速大道、捷运地下铁、金马士至新山电动双轨火车等等。公共领域的开销将缓和，以配合政府要整顿及改善财务情况。”

大众研究认为，潜在下行风险包括国际原油价格停滞不前，特别是低于新政府预测的每桶平均为70美元水平，使到一些主要工程计划可能有需要缩小规模或是延迟，从而可能伤害私人投资领域。同时农业领域出现供应震荡情况，料将拉低成长，特别是全球市场需求疲软时期。

矿务领域方面，预料在2018年第二季及第三季出现的未按期输送管保养维修及供应短缺等结束后，将于2019年出现回弹推动更高成长。下行风险则包括零售汽油重新推行浮动制，将比预期严重地打击私人消费活动。

结语

2019年的全球经济成长保持稳定，虽然有一些下行风险，即首推美国与中国的贸易纠纷最终谈判结果，以及全球金融市场的动荡不靖。各国有必要增强各自的经济实力，以准备外围市场爆发任何震荡甚至危机。

大马经济成长前景方面，预料获得强劲的国内活动所支撑，以应对任何海外市场的动荡与风险，特别是私人界领域开销将持续是成长火车头，大马料有足够的工具以推动经济成长，包括货币及财政资源。

预料2019猪年的国内外势头将是在震荡中取得成长，若是能够在各主要因素之中“避凶趋吉”，仍有机会和空间取得投资回报。