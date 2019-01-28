刘伟强：将以新法令取代．料3月动议废煽动令 政府预料会在3月复会的国会下议院会议，提呈动议废除1948年煽动法令。

（沙巴．山打根27日讯）政府预料会在3月复会的国会下议院会议，提呈动议废除1948年煽动法令。

广告

首相署部长拿督刘伟强说，一旦上述废除法令，则政府将以新法令取而代之。

“作为掌管法律事务的（首相署）部长，我已与涉及部门的相关委员会开会，且已决定研究在废除煽动法令后，以新的法令取而代之。”

延长法官退休年龄未获三分二支持

《马新社》报道，他昨天出席山打根华团举办的新春活动后，对记者这么说。

他说，以现有的法令看来，煽动的定义非常广泛，恐会错误诠释。

询及废除死刑一事，他说，政府还在等候各部门的意见，并会考虑这项决定对社会带来的冲击，特别是家属的感受。

广告

另外，他说，政府尚未获得三分二国会议员的支持，修宪延长法官的退休年龄至70岁。

“目前，希盟有115名议员，政府需要至少148名议员支持修宪。

“如果有反对党议员支持，便能修宪。”

根据联邦宪法，法官的服务任期到66岁半。