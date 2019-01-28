2月1至10日价格贵10%．2月1至10日价格贵10%热销快上网买 还有一个星期就是农历新年，南湖镇综合交通终站的农历新年回乡车票已热销，加上巴士车资从2月1至10日的高峰期已调涨10%，游子受促提前上网买票，以免面对车票售罄的局面。

随着农历新年脚步渐近，游子们纷纷购买回乡车票回家过年。（图：星洲日报）

（吉隆坡27日讯）还有一个星期就是农历新年，南湖镇综合交通终站的农历新年回乡车票已热销，加上巴士车资从2月1至10日的高峰期已调涨10%，游子受促提前上网买票，以免面对车票售罄的局面。

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Maju TMAS有限公司营运高级经理法依扎接受《大都会》社区报记者专访时表示，民众自1月初就已开始陆续购买回乡车票，在长达10天的春节假期中，2月1日的售票率达85%。

他指出，2月1日至10日的春节假期车票需求相当高，该公司平均每日提供的车票是1万6000张，他估计这10天内将售出16万张车票，公司也会监督这段期间的售票情况。

建议买来回车票

他表示，除了返乡车票，2月6日的返回吉隆坡车票也热卖，目前已卖出50%，因此他建议乘客一并购买来回车票，以确保回程有车票，目前有25间巴士公司提供售卖来回车票。

同时，他也估计今年平均每天的巴士班次是1250辆巴士，去年则是每天1200辆。

随着内阁已经批准在2月1日至10日的高峰期，调涨10%车资后，因此从1月24日起，购买高峰期的巴士票，将比平常贵10%。

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可上网或用App购票

扫描二维码就能上巴士

法依扎呼吁民众上网购或使用手机应用程式（App）购票，无需在柜台排队购票，避免在最后一分钟购票。

他表示，乘客可在官网（http://www.tbsbts.com.my）或安卓版手机的手机应用程式购买巴士票，无需打印车票，直接扫描二维码就能上巴士，非常方便。

他说，该手机应用程式已在2017年启用，相比去年，使用率增加了74%，至于IOS版手机则将在3月推介手机应用程式。

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他指出，高峰期会出现柜台前大排长龙主因是很多车票已经售罄，要寻求其他替代的车票，因此需花上一段时间。

同时，他也建议乘客致电24小时客服热线（03-90512000、90512001）协助询问车票状况，惟无法通过热线购票。

设12自助购票机器及70柜台

他表示，该交通终站设有12个自助购票机器及70个柜台，高峰期时会开放所有柜台，普通天则是开放50个柜台。

他提醒乘客规划好行程，因为往常的经验，很多乘客迟到，导致错过了巴士，必须重新买过车票，但又面对车票售罄问题。

他说，每当高峰期，就有许多巴士排队等候进站，因此巴士最多只等待5分钟，以免导致其他巴士也延误；他建议乘客提早45分钟抵达现场，若以二维码乘搭巴士者，则可在30分钟前抵达。

他也说，除了游子会在春节返乡，也有外劳会趁这段假期，搭乘巴士到其他地方会见朋友或旅游。

Maju TMAS申请额外巴士路线

往东海岸车票近售罄

Ma j u T MAS有限公司已向陆路公共交通机构（APAD）申请额外的巴士路线，以从2月1日开始增加班次及路线，目前正等待当局的批准。

法依扎透露，根据往年经验，该公司将在高峰时期，平均每天增加15至20趟班次，以应付需求。

他指出，目前最热卖的是往东海岸及北部的巴士车票，其中东海岸，如哥打峇鲁、瓜拉登嘉楼及关丹的车票已几乎售罄，所剩无几；北部热卖的车票则落在槟城、怡保、北海、双溪大年及亚罗士打。

他表示，往南部，柔佛、马六甲及新加坡的车票已卖出60%，还剩下40%。

法依扎呼吁乘客以南湖镇综合交通终站的手机应用程式购票。（图：星洲日报）

乘客使用手机应用程式购票后，可直接以二维码扫描乘搭巴士。（图：星洲日报）

林仪茹（19岁，学生）：提早一周买车票

“我已购买2月1日的回乡车票，因为知道会很快售罄，因此提早一个星期购买。

我在高峰期会提早上网买票，若平时则会当天购买，主因是担心提早买票，但又赶不及，而必须另外再买票。”

李慧芬（30岁，赌场主管）：用自助购票机或App买票

“由于我在农历新年期间要上班，因此提前回乡，避开回乡的高峰热潮。

我平时使用自助购票机器或手机应用程式买票，比较方面，无需在柜台排队购票。”

王晖媛（21岁，学生）：只买单程回乡车票

“我就读的大学配合到农历新年而开始学期放假，因此有约一个月假期可以提早回乡，避开回乡高峰期。

我目前是购买单程的车票，因为还不晓得返回吉隆坡的时间和日期，因此无法提早购票。”