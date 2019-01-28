全国28最贫县鉴定·砂占近半丹7个沙巴5个 乡村发展部长拿督斯里丽娜哈仑披露，该部已鉴定全国28个最为贫穷的县，并将设法提升县内人民的收入，希望他们能摆脱贫穷水平。

丽娜哈仑（右二）在实廊区州议员法祖安利（右一）陪同下，巡视参展单位。（图：星洲日报）

（东甲27日讯）乡村发展部长拿督斯里丽娜哈仑披露，该部已鉴定全国28个最为贫穷的县，并将设法提升县内人民的收入，希望他们能摆脱贫穷水平。

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她今午出席东甲实廊玛拉技术学院主办的妇女创业研讨会后指出，这些贫穷的县属，砂拉越占13个，之后依次是吉兰丹7个、沙巴5个、吉打2个及彭亨1个。

砂沙包办前3

她说，全国最贫穷的县是砂拉越的巴干（Pakan），当地家庭的平均收入为每月2760令吉，排在第二及第三的分别是沙巴的东革（Tongod）及必达士（Pitas），当地家庭的平均收入分别是3057及3076令吉。

她指出，西马半岛方面，以吉兰丹的贫穷县属最多，4个最贫穷的县为日里（3290令吉）、瓜拉吉赖（3526令吉）、话望生（3551令吉）及巴西马（3789令吉），其他的贫穷县署还包括吉打州的铅县（Yan）、华玲以及彭亨州的立卑。

她说，该部不只计划在这些县属提升基本设备，也会协助人民增加收入，并通过提升他们的孩子的教育水平，协助他们改善日后的生活素质。

“其中，玛拉理科初级学院已开放60%学额，让B40低收入群体孩子就读，政府有意把有关比例增加至67%。”

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她说，该部也计划在5年内推出乡区发展蓝图，以在未来30年推动乡区发展，上述蓝图会把目标着重在多个发展项目，其中包括为乡区人民提供更广的网络覆盖率。