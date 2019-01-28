教育总监：推系列提升措施．技教课程须获MQA认证 教育总监阿敏瑟宁说，教育部将推行一系列提升技职教育的措施，包括确保所有技职教育课程都获得大马学术资格鉴定机构（MQA）认证。

（八打灵再也27日讯）教育总监阿敏瑟宁说，教育部将推行一系列提升技职教育的措施，包括确保所有技职教育课程都获得大马学术资格鉴定机构（MQA）认证。

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阿敏瑟宁今日发文告指出，教育部7年前推出技职学院文凭课程，如今是时候关注这些学院课程的素质，以符合教育部培养高素质学生的期望。

他说，教育部自去年5月起商讨提升技职学院文凭课程的措施，并与多个利益相关者，如父母、学生及业界成员展开讨论。

“大多数利益相关者对教育部提出符合时宜的提升措施的期望表示欢迎，因此我们要厘清，这些提升措施与包括教专在内的各利益相关单位所提出的建议是一致的。”

否认特定技职学院课程停办

他也否认部份人士指特定技职学院课程已遭停办的说法。

他说，这些延迟开办的课程是为了进行课纲检讨，以符合大马学术资格鉴定机构和技能发展局的认证需求，同时也确保课程更具素质，且能满足业界需求。

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“教育部希望能遵循业界标准，将其作为就职、提升技能与改善课程的主要参考。”

