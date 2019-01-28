陈汉玮上传照片：文永大哥会照顾伟衷的！ 网民也纷纷留言：“他们有伴了……大家可以放心了……文永大哥可以照顾伟衷的。”也有人喊说：“竟然给你找到这张照片！”

（新加坡28日讯）在纽西兰参与军事训练时，不幸遭炮车辗压至重伤身亡的新加坡艺人冯伟衷昨日出殡，同是新加坡艺人的陈汉玮在社交媒体上传了一张冯伟衷童年时和已故阿哥黄文永的珍贵合影，留言写道：“很奇怪的感觉！我相信文永大哥找到伟衷了。一种莫名的安心。”

广告

网民也纷纷留言：“他们有伴了……大家可以放心了……文永大哥可以照顾伟衷的。”也有人喊说：“竟然给你找到这张照片！”

黄文永是在2013年4月20日，因末期淋巴癌病逝于中央医院，享年60岁。60岁正当壮年，所以黄文永离世时也令新加坡人相当震撼，出殡当天，千名公众、电视台同事、艺人和亲友送他最后一程，灵车载着他的灵柩绕道电视台，让他最后一次看看他半生奋斗、度过黄金岁月的地方。

粉丝香港设“灵堂”悼偶像

另外，人在国外无法回来送别冯伟衷的粉丝则在香港设小“灵堂”，道别偶像。

广告

网友Krystelle Teo前天（1月26日）在个人脸书上传一张“灵堂照”，悼念冯伟衷。

照片显示，亭子下放有一张冯伟衷的黑白照，这与设在冯伟衷停柩处的照片相同。她的贴文写道：“很遗憾，不能在新加坡送你最后一程，所以自己在香港设计一个，够诚意了吧。”

Krystelle的脸书上有不少与新加坡演员的合照，如郭舒贤、徐鸣杰等艺人，显然是个爱追新加坡电视剧的粉丝。

她最后写道：“还是不敢，也不想相信，但这的确是事实。你超棒的性格，感染到很多人，改变了很多人的人生。一路走好，我们会怀念你的，你安息吧，再见啦。”

广告

阿嬷坐轮椅到来．阿伯带吉他弹唱

昨日有万人送别冯伟衷，排队吊唁的公众、粉丝不间断，队伍中包括看冯伟衷在戏剧作品中长大的86岁轮椅阿嬷苏亚碰，还有69岁阿伯卓福气带吉他弹唱《云河》和《往事只能回味》致意，场面心酸。

苏亚碰表示很喜欢冯伟衷，从他演《小飞人》开始到后来的《虎妈来了》等，看着他从童星变成大人，可说是看着他长大，现在突然走了，真的很舍不得。（联合早报/综合）