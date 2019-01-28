华巫混血华小女生父车祸亡·张念群家访含泪鼓励 上门探访车祸丧父的华巫混血华小女生，教育部副部长张念群含泪与女生母亲相拥并互相鼓励，而适逢生日与女生相隔一天，2人在众人的祝福声中共切蛋糕，温馨庆生。

张念群（左二起）鼓励年轻丧夫的阿兹丽娜。（图：星洲日报）

（古来27日讯）上门探访车祸丧父的华巫混血华小女生，教育部副部长张念群含泪与女生母亲相拥并互相鼓励，而适逢生日与女生相隔一天，2人在众人的祝福声中共切蛋糕，温馨庆生。

广告

随着教育部推行“关爱家访计划”，张念群今天为该计划进行推介后，分别前往古来区3户学生住家进行家访，其中一户就是在大古来华小就读五年级的叶惠雯。

叶惠雯的父亲叶家鸿于6年前从新加坡工作下班回返古来时，在途中遇车祸不幸丧命，留下42岁的妻子阿兹丽娜及4名年幼的孩子。

阿兹丽娜表示，丈夫过世后两周她即产下幼女，原是家庭主妇的她为了负担家庭开销，只好担任起幼教教师，目前仅依赖每月700令吉薪水及福利部提供援助金应付日常开销。

她坦言，虽然8岁的儿子是一名唐氏儿，但惠雯与姐姐皆品学兼优，无需她过于操心，令她深感欣慰。