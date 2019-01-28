挡路餐馆拆毁．根登新桥有望3月完工 在鹅唛县土地局与公共工程局联手，拆毁阻扰扩建工程的餐馆后，耗资1095万9332令吉的根登红毛桥与马路扩建计划，有望如期在3月24日完工。

去年曾有多名购屋者因为不满店屋被拆而举大字报抗议。（图：星洲日报）

（轰埠27日讯）在鹅唛县土地局与公共工程局联手，拆毁阻扰扩建工程的餐馆后，耗资1095万9332令吉的根登红毛桥与马路扩建计划，有望如期在3月24日完工。

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这也意味着，因为桥小马路窄而频频发生的飞车下河、车祸频乃、水灾屡屡爆发，以及塞车问题将迎刃而解，除了根登新村村民得益外，亦造福根登新镇、根登工业区、轰埠公主镇、轰埠、煤炭山及万挠菁乡岭的数以万计居民。

自去年起，便3度接获搬迁通告的巫裔餐馆经营者，在多次洽商和上诉无效后，亦在神手和执法大队抵达前做好撤离的准备，便得拆迁工作在和平的气氛下顺利进行。该名经营者是约在10年前，占用马路旁边的政府地兴建餐馆谋取生计。

孙邦：一延再延三度拆迁

鹅唛县工程局主任孙邦指出，为了给予经营者足够的时间搬迁，已将拆毁行动一延再延。

“建材、建筑工人均已等候多时，如再拖延不仅难以应付与日俱增的交通流量，政府亦需对承包商损失做出赔偿，因此已经是拖无可拖。”

他说，这是工程于2017年9月动工以来，所进行的第3次拆迁行动。

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雪州政府是于2017年拨款建造一座30公尺长的双车道新桥，以取代根登新村已有百年历史的红毛桥，俾纾解因为桥身太低，导致河水去势受阻引起水灾，以及马路狭窄而引起的种种交通问题。

根据工程蓝图，新桥头尾两端将加建马路以承担庞大的汽车流量，但工程却屡次卡在桥边的废置房屋工地，以及违法兴建的工厂和建筑物上，而一度有难产的忧虑。

在此之前，当局已经拆毁了挡路的废铁厂、垃圾收回场和一座兴都庙。

在509大选前，为了让路予扩建工程，另有37栋废置的店屋被夷为平地，使愤怒的购屋者高举大字报洒泪抗议。他们声称在97年以24万至33万令吉购下3层楼高店屋，但发展商因周转不灵而停工，使他们血本无归和迄今仍需支付银行货款，多人声称晚景凄凉。

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孙邦强调，工程局的职责是确保扩建计划如期完工，余者必须交由土地局和州政府与购屋者和经营者洽商。