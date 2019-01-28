现代版汉都亚斗汉惹拔·名演员2儿打官司争产 大马已故著名演员丹斯里金斯三苏丁以马六甲传奇英雄人物命名的2名儿子汉都亚和布特拉汉惹拔，因为土地出售出现争议，兄弟对簿公堂。

（吉隆坡27日讯）大马已故著名演员丹斯里金斯三苏丁以马六甲传奇英雄人物命名的2名儿子汉都亚和布特拉汉惹拔，因为土地出售出现争议，兄弟对簿公堂。

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传言，汉都亚为了保护马六甲苏丹，而在皇宫与汉惹拔展开决斗；现实生活中，这两兄弟则将斗争从皇宫转移至法庭。

《新海峡时报》报道，汉都亚因为不满弟弟汉惹拔在2015年以275万令吉出售父亲位于淡江一块0.265公顷的土地，连同另一名弟弟贾菲里，向汉惹拔提出诉讼。

汉都亚声称，布特拉汉惹拔伪造了一封律师函，在其不知情的情况下，将有关土地转售给一名叫巴拉卡都的人士。

汉都亚表示，自己是在律师的建议下，于2015年检查土地销售文件后，才发现有关地段已被出售。

三兄弟不同妻子所生

汉都亚指出，布特拉汉惹拔与其代表律师拒绝就此事做出解释，因而被迫对布特拉汉惹拔采取法律行动。

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据悉，汉都亚、贾菲里和布特拉汉惹拔，是金斯三苏丁与3名不同妻子所生。

汉都亚是金斯三苏丁与第二任妻子嘉米拉所生，贾菲里是金斯三苏丁与第一任妻子拉玛拉曼的儿子，而布特拉汉惹拔则是第3任妻子潘斯里哈丽贾所生。

报导道出，汉都亚与贾菲里起诉布特拉汉惹拔，要求后者做出赔偿并撤销有关销售文件。

汉都亚与贾菲里是于本月3日入禀沙亚南高等法院，将布特拉汉惹拔以及其代表律师罗萨阿兹敏阿末和土地购买人巴拉卡都列为答辩人。

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指疑用假签名出售

汉都亚怀疑，有关地段是布特拉汉惹拔趁着金斯三苏丁患有阿尔茨海默病时，使用其假签名出售。

他说：“我怀疑签名是假的。它根本不整齐；此外，父亲患有阿尔茨海默氏症，他不可能给他签名。”

金斯三苏丁是于2017年3月1日，在淡江的家中去世，享年82岁。