阿都卡林：联邦拒发以色列签证 砂必须遵从 （古晋28日讯）砂旅游、艺术、 文化、青年及体育部长拿督阿都卡林指出，国家尊严必须守护，若联邦政府做出拒发出以色列签证的决定与政策，砂拉越也必须遵从，毕竟一国无法两制，否则将沦为他人话柄。

砂旅游、艺术、文化、青年及体育部长阿都卡林对国际残障奥运委员会决定取消大马的2019年世界残疾游泳锦标赛主办权，感到十分遗憾；右为砂福利、社区和谐、妇女、家庭及儿童发展部长拿督斯里花蒂玛阿都拉。

（古晋28日讯）砂旅游、艺术、 文化、青年及体育部长拿督阿都卡林指出，国家尊严必须守护，若联邦政府做出拒发出以色列签证的决定与政策，砂拉越也必须遵从，毕竟一国无法两制，否则将沦为他人话柄。

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他说，国际残障奥运委员会（IPC）昨日在伦敦召开会议后，决定取消大马的2019年世界残疾游泳锦标赛主办权。

“比赛原定今年7月29日至8月4日于古晋举行，当我们接获有关被取消资格的消息后，感到十分遗憾，因为这等于我们之前的努力与准备工作都付诸流水。”

阿都卡林昨晚接受记者访问时指出，虽然距离赛事日期尚远，但是直至昨日，64个国家已同意确认参赛，并也已预定酒店及飞机航班等，其中涉及1678名运动员及官员。

“无论如何，我们必须以开明的心去接受现实，毕竟是马来西亚以无邦交为由，所以拒绝发出签证，让色列选手无法参赛，才导致我们被取消主办资格。”

阿都卡林指出，国际残障奥运委员会早已言明，所有世界锦标赛必须开放于所有符合条件的运动员和国家，以便安全且不受歧视地共同竞争。虽然之前大马同意，但在政党轮替后，政策有所改变，进而将特定运动员排除在外。